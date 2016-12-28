蔡義來即將接任 為第4位檳華裔總警長

全国总警长丹斯里卡立（左2）在警官擢升仪式上，为蔡义来佩戴警阶。

（吉隆坡27日讯）警方周二在全国警察总部举行警官擢升仪式，今次获得擢升的警官当中包括即将接任槟州总警长的拿督威拉蔡义来。

蔡义来也将成为唯一的华裔州警队之首，是继已故马琪骝、陈仁庆，以及尹树基后的第4位槟州华裔总警长，他将在周三（28日）正式走马上任。

蔡氏原是马六甲总警长，他在任职5年后于今年2月升任全国警察总部防范罪案和社区安全局副总监。

然而，短短一年内，他再次获得器重，委派到槟州担任总警长，警阶升为总监。

根据警队历史记载，1968年，槟州迎来首位华裔总警长马琪骝，马琪骝也是全国首位华裔州警队一哥，当年马氏获得擢升州总警长，被华社视为一大突破。

尔后，陈仁庆、尹树基相继继位，后者在出任槟州总警长逾一年后，再被擢升为全国警察刑事调查局总监，成为唯一及第一位被列入警队“四大天王”（四大部门）之首的华裔警官——“刑警一哥”。

而今，马琪骝及陈仁庆已故，但三人仍是华裔警察心目中的传奇人物。

继2006年，尹树基获得升迁离开槟州后，时隔10年，槟州再一次迎来华裔州总警长。

另外，卡立也预祝国人新年快乐。