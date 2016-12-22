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華小5千萬撥款無法到位 人聯要求教部解釋交待

发布于 December 22, 2016


（古晋21日讯）砂人联党要求联邦教育部解释和交待，为何2015年财政预算案拨给华小5千万令吉的款项无法到位，甚至可能出现减少情况。

人联党中央教育局主任拿督陈冠勋表示，教育部长拿督斯里马哈基尔昨日无法保证华小可以在今年可获得5千万令吉拨款，并促请华小在年杪前“有多少拿多少”。这是无法令人接受和认同的说法。

“我们呼吁首相兼财政部长拿督斯里纳吉严正看待这事件，因为有关拨款是他在2015年提呈2016年度财政预算案时所宣布的，如果这项宣布最后无法落实或数额和宣布时的出现巨大差额，那么将导致政府诚信破产，民众会对未来财政预算案任何宣布没有信心。”

他说，人联党的立场和原则是教育绝对不能成为任何事件的牺牲品特别是华小。华小每年的拨款几乎是杯水车薪，现在竟然连预算案的5千万拨款也无法如期发放，更可能出现减少情况，这是令人感到极度失望的情况。

他指出，华小在2012及2013年分别获得1亿令吉拨款，2014及2015年则减至每年5千万令吉；首相拿督斯里纳吉于去年宣布2016年财政预算案时，仅宣布拨出5亿令吉给各源流学校，未清楚列明华小的拨款数额。

陈冠勋认为，政府应该把教育拨款列为每年预算案的重点拨款，毕竟国家未来的发展与进步取决于教育的培育。

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