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華小款項尚未明朗 國民型中學也未領撥款

发布于 December 31, 2016
虽然国民型中学已为国家培育无数人才，但仍然须要面对许多问题。
虽然国民型中学已为国家培育无数人才，但仍然须要面对许多问题。


（吉隆坡30日讯）2017年新学年开学在即，除了华小2016年的拨款还未有着落，一直被称为“弃婴”的国民型中学也同样还未从教育部手上拿到今年的2500万令吉拨款。

虽然首相兼财政部长拿督斯里纳吉在去年提呈2016年财政预算案时，并没有宣布国民型中学可以获得多少的拨款，但，据悉校方较后接获消息指国民型中学可以获得2千500万令吉的拨款。

奈何还有一天就踏入新学年，国民型中学跟华小一样，还未从教育部取得任何拨款。

为此，行动方略联盟改制中学委员会主席廖国华在接受访问时表示，该委员会联络了全国约90%的的国民型中学，各校都异口同声表示还未收到拨款。

他指出，该委员会所联络的国民型中学都表示，教育部已经告知拨款数额，但却迟至今日还未得到任何的拨款。

他说，委员会已经通过文告向教育部施压，甚至亲自联系教育部询问详情，但得到的答复依然是：“还在处理中。”

针对有称国民型中学如同改制中学，廖国华无奈地说，国民型中学的确形同“弃婴”，在教育部内是由华文科督学或副部长办公室处理国民型中学拨款，而非一个独立的小组。

“教育部有一个小组是处理教会学校的，反而是国民型中学是由华文科督学或副部长办公室处理，但是华文科督学也对国民型中学的完整情况不了解。”

此外，纳吉在今年10月21日所提呈的《2017年财政预算案》再次没有注明教育部给予国民型中学的拨款数额，而今年的拨款又还未到手，不禁让人担心国民型中学在明年是否可以得到拨款。

对于希望由特别小组处理国民型中学的拨款，廖国华表示，该委员会也已经向教育部反映，但至今没有得到任何的回应。

至于这笔拨款是否有望在开学时得到，他表示，情况并不乐观。

 

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