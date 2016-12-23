華婦買保健品回國 徵稅多5倍

洪友福（左1）、刘国南（左2）和高其章（右1）陪同陈妮嫦召开新闻发布会，发表被征收高税的事件。

（怡保22日讯）华妇带2瓶保健品回国入境时，被征收高出原本的5倍税收！

一名华妇声称，乘搭长途巴士通过新马第二通道关卡入境回国，遭关税局官员拦截针对其携带的保健品征收了30%的税收，返国查问下，发现只须征税6%。

马华怡保西区区团团长刘国南周四召开记者会指出，事主陈妮嫦(47岁)是于12月18日晚上约11时30分，在新马第二通道关卡入境回国时，遭关税局官员拦截指事主携带的鱼油和蜂王浆保健品要被征税30%，并要求事主出示收据，经计算后被告知要缴付税务50令吉。

他表示，事主当时虽解释保健品只是自用，但官员却表示这类物品一律要被征税，但随后该官员却向事主暗示可以“求情”，以减少须缴付的税务。

他继说，事主觉得该官员的言语有要求“贿赂”之意，因此不敢回应，只是依官员要求出示购物收据为证，并在缴付50令吉后要求官员开出收据。

他指出，随后该名事主的护照和50令吉被官员交到另一个办事处，而事主就被搁置一旁等候了约半小时。期间，事主发现随后有一位妇女因携带电器入境同样被拦截，但由于该名妇女愿意“求情”，结果很快就允许通关了。

他说，事主觉得有关官员的举动有故意刁难之意，最后在事主的催促下才领回护照和50令吉的收据单，并在返抵怡保后立刻向他作出相关投诉。

他指出，在接获投诉后，他曾联系怡保关税局执法部查证，对方却拒绝给予回应。尔后，他也致电新山税务局查问，对方指保健品确实可以被征税的物品，但只是有关产品价格的6%，并不是30%。

刘国南鉴此谴责该关税局官员马虎作业的态度及没有依据随意征税。另外，官员竟然向事主暗示可以“求情”解决事情简直是不可理喻。因此，他协助事主向税务局及国家公共投诉局反映此事，要求当局正视并给予事主一个合理的答复。

他说，目前事主陈妮嫦的事件，他已协助通过关税局的网上投诉，要求索回被额外征税的退款。

他续说，新马关卡是进入我国的第一道门，每天平均数以万计的人入境，值勤的官员应该要更加严谨服务态度，因为那里往往是给游客及国人留下最深印象的地方。

他也建议反贪会加强监督关卡官员，确保官员们在执行任务期间没有滥权及收受利益。同时，他也赞扬事主没有助长歪风。借此，他呼吁民众一旦面对相同的事件发生时勿紧张，可以现场向高级官员求证物品须缴付的征税。

事主陈妮嫦在刘国南及怡保西区马青团执委洪友福及高其章的陪同下召开记者会。