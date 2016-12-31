莫斯科干預大選華府強硬回應 奧巴瑪離任前驅逐35俄使節

美国总统奥巴玛29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。图为记者当天在华盛顿的俄罗斯驻美国大使馆外采访。（新华社）

（美国华盛顿30日综合电）美国政府29日宣布针对俄罗斯黑客干预美国大选采取报复行动，除了驱逐35名俄罗斯“情报人员”出境，并制裁俄罗斯两大情报机关，美国境内2个由俄政府拥有、被指用作情报活动的物业也遭封锁。

美国总统奥巴玛29日宣布，因俄罗斯涉嫌通过网络袭击干预美国总统选举而对俄进行制裁。美国国务院当天宣布35名俄驻美大使馆和俄驻三藩市领事馆官员为不受欢迎的人，称他们的举止与外交官身份不符，勒令他们与家人在72小时内离境。

据新华网、BBC消息，美国政府同时决定关闭在马里兰和纽约的2个据称用于情报收集工作的俄罗斯办公地点。

美国一些国会议员此前曾呼吁美国政府对俄罗斯的黑客行为采取报复措施，并且形容俄罗斯的行动是一起“政治珍珠港事件”。

正在夏威夷休假的奥巴玛当天在一份声明中表示，早在10月，美国政府就得出结论，俄罗斯意图干预美国总统大选，俄政府最高层官员授意实施了针对美国数据的盗取和泄露行动。此外，去年以来美国驻俄外交官不断遭受来自俄安全官员和警方令人无法接受的各种骚扰，俄罗斯必须为这些行为付出代价。

奥巴玛说，他已签署新的行政命令，授权对意图干预或破坏美国选举进程的网络行为采取更多回应措施。美方决定对9名俄罗斯实体和个人实施制裁，包括将2家俄罗斯情报机构——俄军总参谋部情报总局（GRU）和俄罗斯联邦安全局（FSB）、GRU4名官员以及为GRU网络活动提供支持的3家公司列入制裁清单。

财政部同日宣布，将另外2名俄罗斯个人列入制裁清单，美方认定他们通过网络手段盗取公民身份和金融信息。

白宫还宣布，美国国土安全部和联邦调查局将联合公布关于俄罗斯民事和军事情报部门网络活动的一些“非涉密”技术信息。上述举动旨在帮助美国网络服务商更好地识别、监控和瓦解俄罗斯发起的恶意网络攻击。

奥巴玛表示，美方采取的上述措施是“必要”和“适当”的，俄罗斯对美恶意网络攻击、干预美国选举的做法伤害了美国利益，违反了既定的国际行为准则。未来美国将继续采取一系列回应措施，其中一些措施将不会对外公布。

《华盛顿邮报》报道，白宫花了数周时间，讨论如何修订2015年总统行政命令，让奥巴玛政府得以采取措施，惩罚干预美国大选的俄罗斯。

美国参众两院对制裁行动表示“来得太迟”，但好过没有。众院议长瑞安指出，俄罗斯一向寻求破坏美国利益，制裁是终结8年来对俄政策失败的恰当做法。参院议长麦康奈尔也同意制裁行动“迟好过无”。

今年以来，美国已就乌克兰危机对俄罗斯发起多轮制裁。美国多家媒体认为，随着奥巴玛29日发起新一轮制裁，美俄关系已降至奥巴玛执政以来的最低水平。除了黑客攻击，两国在叙利亚局势、打击“伊斯兰国”（IS）极端组织和克里米亚问题上也分歧不断。

美俄交惡

特朗普低調回應

现任美国总统奥巴玛29日宣布制裁俄罗斯、要求35名俄国外交官72小时内离境后，总统当选人特朗普当天傍晚仅以简短新闻声明强调，选举已结束，美国是时候该往前走了。

任期仅剩约3周的奥巴玛祭出行政命令，要求俄罗斯驻美国的35名外交官员限时72小时内离境外，并关闭2处俄国所拥有的外交机构，禁止俄国官员进入，白宫在声明中说，这是为了制裁俄干预这次的美国总统大选。

奥巴玛任期尾声以外交手段中相当严重的方式、向俄表达不满，联邦调查局与国土安全部同一时间也公布联名报告，解释俄如何通过一般及军方黑客、入侵美国的政府与政治团体。

而特朗普傍晚一反常态，相当克制且低调地仅在新闻声明中指出，“对美国来说，是时候为了更重要及更好的事情往前迈进了”，然而，他又说，为了美国及美国人民的利益，他下周将与情报界的领袖会晤，以了解相关情况的最新事实。

奥巴玛任上美俄关系交恶，更因俄罗斯兼并克里米亚、华府对莫斯科祭出经济制裁，然而，特朗普主张美国应与俄修补关系，在反恐等议题上合作。

今年美国总统大选期间，民主党总统候选人希拉里就指控，俄介入美国大选帮助特朗普。