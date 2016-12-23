莫壯平反對修正案 「增宗教團體經濟負擔」

（古晋22日讯）人联青总团财政兼宗教事务局主任莫壮平针对国会通过1967年所得税法令修正案中宗教团体在所得税法令修正后增加缴交所得税强烈反对，并批评这项所得税法令修正案是在为难宗教团体。同时也这项修正案根本是不需要的修改，为何要造成宗教团体增加经济负担。

一直以来宗教团体都必须靠自己的能力来寻找收入和捐款来推动宗教活动和慈善活动，政府应该无条件支持宗教团体甚至应该免税。但是，却在不久前在国会通过1967年所得税法令修正案并要求宗教团体增加纳税。这项征税是无法理解和无法接受的，政府必须认真看待这些诉求。

宗教团体的成立本来就是造福社会，并协助国家建立爱心社会。宗教团体也实现了取之社会用之社会原则，而不是成立来赚取收入。为何政府要在现今经济不景气的时候火上加油来增加宗教团体的税务负担，这只是让宗教团体雪上加霜。

莫壮平也质问张建仁和陈国彬身为国会议员有没有在法令提呈后即刻公开反对? 张建仁和陈国彬必须清楚向人民交代到底有没有在法令提呈后就第一时间公开反对，还是等到投票时才来反对。如果张建仁和陈国彬没有在法令提呈后就第一时间公开反对的话，他们也必须对这项法案的通过负责任。

如果联邦政府一意孤行不正视这些所得税法令对宗教团体所造成的困扰和负担，宗教团体将会面对收入严重减少的问题，甚至无法承担主办推动宗教教育活动和慈善活动的费用。

莫壮平也希望砂拉越州首席部长阿德南可以动用砂拉越自主权豁免砂拉越宗教团体的税务，并在经济上支持砂拉越的宗教团体，以便让所有砂拉越的宗教团体可以继续的推动宗教活动和造福社会。