若反對黨撼倒國陣 敦馬願助國家恢復元氣

右起魏晓隆、马哈迪、巴罗拉兹在与默贡英雄园民集会上相见欢。

（亚罗士打24日讯）土著团结党名创党领袖兼前首相敦马哈迪指出，尽管他年龄91岁，不过一旦反对党成功撼倒国阵成立新政府后需要征询他的意见，他愿意提供意见以令国家恢复元气，并有信心能追讨回50%流失的资金，同时把其他的亏损赚回来。

他说，据统计，在首相拿督斯里纳吉领导下，我国的国债已高达2千亿令吉，如果再不换政府，国家将难以恢复元气，必须耗时很多年才能转好，届时未来几代将会受苦。

他说，单凭他个人力量无法撼倒纳吉政府，土著结党必须与希望联盟合作及获得人民支持，才能推翻国阵。敦马于周五晚直踩吉打州务大臣拿督斯里阿末巴沙的老巢米都默贡英雄园开讲，吸引约2千人前往聆听其演说及一睹其风采。

吉打州诚信党副主席拿督巴罗拉兹表示，来届大选，希望联盟与土著团结党能否与伊斯兰党合作，交由土著团结党主席丹斯里慕尤丁与伊党领袖商讨。他希望伊党最终能与希联及土著团结党合作，以促成一对一对垒国阵。

公正党亚罗士打国会议员魏晓隆、诚信党彭加兰坤洛州议员拿督巴罗拉兹、以及行动党律师朱哈斯敏亦在这项活动上发表演说。伊斯兰党安南武吉州议员拿督阿米鲁丁也出席这项集会。