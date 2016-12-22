聯山鉑爾曼辦下午茶 宴請20孩童慶聖誕

（本报美里21日讯）联山集团与美里铂尔曼酒店于今日举办圣诞节下午茶，与20名福儿院孩童同欢共庆圣诞佳节。

当局与他们一同烹饪及烘焙，让他们感受圣诞节的气氛。

除了圣诞佳肴之外，联山集团与美里铂尔曼酒店也于11月开始举办“圣诞树许愿”活动，完成福儿院孩童们的圣诞愿望。

该集团公关经理安琪娜在受访时表示，福儿园孩童们要求的圣诞礼物十分简单，分别有内裤、运动鞋、故事书和手表等。

她指出，该集团在一个月活动中成功筹获2千77令吉，“这些款项均由公众人士所慷慨捐赠，作为购买圣诞礼物给美里福儿院孩童的经费”。

她透露，该集团很荣幸邀请该院的20名孩童于今日出席圣诞节下午茶，与众人共庆佳节。此外，在下午茶之前，也让孩童们在厨师的带领与指导下，亲手自制烘焙披萨及姜饼人。

“我们感到非常荣幸可以为小朋友们带来欢乐的活动，同时将在其企业社会责任义务下继续举办类似活动，与社会上的其他弱势群体一同分享喜悦庆典。”

当天的出席者包括联山集团首席营运员陈文贤、美里福儿院院长罗欣雁等。



