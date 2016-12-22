首页 新闻 北砂新闻 聯山鉑爾曼辦下午茶 宴請20孩童慶聖誕

聯山鉑爾曼辦下午茶 宴請20孩童慶聖誕

发布于 December 22, 2016


（本报美里21日讯）联山集团与美里铂尔曼酒店于今日举办圣诞节下午茶，与20名福儿院孩童同欢共庆圣诞佳节。

当局与他们一同烹饪及烘焙，让他们感受圣诞节的气氛。

除了圣诞佳肴之外，联山集团与美里铂尔曼酒店也于11月开始举办“圣诞树许愿”活动，完成福儿院孩童们的圣诞愿望。

该集团公关经理安琪娜在受访时表示，福儿园孩童们要求的圣诞礼物十分简单，分别有内裤、运动鞋、故事书和手表等。

她指出，该集团在一个月活动中成功筹获2千77令吉，“这些款项均由公众人士所慷慨捐赠，作为购买圣诞礼物给美里福儿院孩童的经费”。

她透露，该集团很荣幸邀请该院的20名孩童于今日出席圣诞节下午茶，与众人共庆佳节。此外，在下午茶之前，也让孩童们在厨师的带领与指导下，亲手自制烘焙披萨及姜饼人。

“我们感到非常荣幸可以为小朋友们带来欢乐的活动，同时将在其企业社会责任义务下继续举办类似活动，与社会上的其他弱势群体一同分享喜悦庆典。”

当天的出席者包括联山集团首席营运员陈文贤、美里福儿院院长罗欣雁等。

美里福儿院的孩童们和联山集团与美里铂尔曼酒店的职员们在酒店大厅合摄。
美里福儿院的孩童们和联山集团与美里铂尔曼酒店的职员们在酒店大厅合摄。
  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • 陳長鋒促砂議員站穩立場 堅持反對通過伊刑法

    （美里21日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋表示，伊刑法一直以来是政治阴谋，透過宗教及种族来分散民心、反对党，以求达到其政治目的。 他是针对负责伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里贾米尔指示…
    December 22, 2016
    0 second read
  • 道路散布着大小不一的窟窿。

    大型羅厘長期行駛 甘榜魯速柏油路現窟窿

    （本报美里21日讯）因承受不了大型罗厘长期驾驶的压迫，甘榜鲁速柏油路出现大小不一窟窿，为当地村民造成不便。 居民杨氏于致电投诉时表示，由于该甘榜内设有一间沙厂，因而近年来经常都可见…
    December 22, 2016
    0 second read

  • 工商會館2月18日 新春聯歡暨頒學優金

    （本报美里21日讯）美里工商会馆理事会、青年团、妇女组将于2017年2月18日（星期六）晚上6时30分，在富丽华大酒家3楼，联办丁酉年金鸡贺新春联欢会暨颁发会员子女学优奖励金。同天…
    December 22, 2016
    17 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭