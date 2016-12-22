聯山鉑爾曼辦下午茶 宴請20孩童慶聖誕 发布于 December 22, 2016 （本报美里21日讯）联山集团与美里铂尔曼酒店于今日举办圣诞节下午茶，与20名福儿院孩童同欢共庆圣诞佳节。 当局与他们一同烹饪及烘焙，让他们感受圣诞节的气氛。 除了圣诞佳肴之外，联山集团与美里铂尔曼酒店也于11月开始举办“圣诞树许愿”活动，完成福儿院孩童们的圣诞愿望。 该集团公关经理安琪娜在受访时表示，福儿园孩童们要求的圣诞礼物十分简单，分别有内裤、运动鞋、故事书和手表等。 她指出，该集团在一个月活动中成功筹获2千77令吉，“这些款项均由公众人士所慷慨捐赠，作为购买圣诞礼物给美里福儿院孩童的经费”。 她透露，该集团很荣幸邀请该院的20名孩童于今日出席圣诞节下午茶，与众人共庆佳节。此外，在下午茶之前，也让孩童们在厨师的带领与指导下，亲手自制烘焙披萨及姜饼人。 “我们感到非常荣幸可以为小朋友们带来欢乐的活动，同时将在其企业社会责任义务下继续举办类似活动，与社会上的其他弱势群体一同分享喜悦庆典。” 当天的出席者包括联山集团首席营运员陈文贤、美里福儿院院长罗欣雁等。 美里福儿院的孩童们和联山集团与美里铂尔曼酒店的职员们在酒店大厅合摄。