聖誕與跨年展開執法行動 交局：最高罰300不得上訴

（布城22日讯）陆路交通局将配合即临的圣诞节及跨年，分别展开3天的“道路安全行动”。

该局执法主任拿督瓦鲁温说，该局会在本月24至26日，以及30日至明年1月2日展开上述行动，违规的驾驶者将面对最高300令吉罚款，不得上诉或要求折扣。

他指出，执法对象是闯红灯者、双线超车、使用紧急车道、超车，还有驾驶时使用手机。

他说，这类配合佳节而展开的行动，不是为了惩罚驾驶者，反之，是要塑造安全醒觉的文化。

“我们的目的是要减低公路意外及每日高达19人的死亡车祸宗数，从而让驾驶者培养安全及谨慎驾驶的文化。”

他今日召开新闻发布会说，当局将派遣巡逻队，在全国各地主要的大道、主要巴士站等执法，包括乔装搭客等等。

他说，该局也会与警方、道路安全局、陆路公共交通服务委员会合作展开执法。

“为了提升执法效率，在这段期间，所有1千500名交通局官员的假期已冻结。”

另一方面，瓦鲁温指出，使用紧急车道的违法案例已降减70%，当局在今年5月发出7千张罚单。

他说，这个数据显示执法奏效及公众的醒觉，当中包括透过录像举报违规驾驶者。

他说，在这7千宗个案当中，有1千500宗是来自公众的投报。