群星歌舞慈善之夜 善款籌獲4萬

“群星歌舞慈善之夜”开幕嘉宾与参与演出的16名本地歌手及Timothy龙舞馆义演者合摄。

（本报美里30日讯）“群星歌舞慈善之夜”截至昨晚，筹款额达4万令吉，反应相当踊跃。

由砂拉越华人公会主催、砂拉越华人公会青年团、7个狮子会、富丽华购物广场及翠峰发展有限公司联办的“群星歌舞慈善之夜”今晚在富丽华购物广场前门停车场圆满举行，获得社会各界人士、爱心企业家等的大力支持，齐聚一堂，共襄盛典。现场群星璀璨为公益加油。

此次活动的宗旨是“取之社会，用之社会”的精神出发，照顾社会弱势群体，有钱出钱有力出力，大家尽心尽力，为慈善献一份力。

“群星歌舞慈善之夜”所得善款将用作慈善，筹得的善款将捐赠予本地两个慈善团体，分别为美里特殊儿中心70巴仙及盲人协会30巴仙，充作常年活动基金。

筹备会主席萧特辉表示，砂拉越华人公会成立日子虽浅，但在历届会长及现任会长的领导下，会务方面的推广可谓蒸蒸日上，加上社会人士的鼎力支持，他深信砂华在未来日子里，必能继续茁壮成长，为会员谋求更多福利。

他感谢全体筹备会成员的辛劳付出，使今晚的活动能圆满举行。同时，也感谢翠峰发展有限公司及7个狮子会的大力支持，大家通力合作，一同为慈善献力。

萧特辉也代表砂华感谢全体义务参与此次慈善活动的歌手及龙舞馆的舞蹈员们，为今晚的盛会增添色彩。同时也希望场的民众今晚能都尽兴而归，把更多的欢乐带给社会不幸人士。

今晚邀请本地16名歌手及Timothy龙舞馆为活动义务演出。16名歌手分别为东马慈善歌王之称的刘银、“大牛”陈新贵、民都鲁的唱片歌星周家洋、黄乃安、梁枫山、蔡婉君、赖秀瑛、刘慧婷、梁宦繐、曾美英、吴秀芳、刘琇珠、彭启新、许有财、叶美芝，以及刘国雄。

除此之外，刘银、陈新贵和刘琇珠也筹得最高捐款，分别荣获“慈善之光”奖。

助人不求回報精神

體現民族文明道德觀

（本报美里30日讯）“群星歌舞慈善之夜”大会会长陈邦顺认为，公益活动的参与对象不应仅限于一个人或一个组织，而是必须通过一个人或一个组织，带动社会全体人员参与不具任何功利性的活动，让每个人都能充份了解到“为善最乐”的真正意义。

他称，所谓的慈善，是体现自我活在这世界的价值观。发扬助人不求回报的崇高精神，体现一个民族的文明道德观。

亦是砂拉越华人公会会长的陈邦顺表示，砂拉越华人公会虽属年轻组织，但同样肩负着为慈善献力的重任。目的旨在把关爱散拨到各个角落，塑造更具爱心的温馨社会。

他说，今晚的慈善之夜，在各位善翁的热心捐助下，不仅筹获一笔可观的善款，充作受惠单位的常年活动经费，也体现了人间处处有温情的高尚情操。

他代表砂华及受惠单位，向大家致以万二分的谢意。

另一方面，他也感谢该会永久名誉顾问拿督许庆璋的抽空出席，为慈善之夜主持捐款移交仪式。并感谢本地及外埠歌手，大家不求回报，为慈善付出，为今晚的盛会增添无比的色彩。

他希望，大家能尽情享受今晚的节目，有钱出钱、有力出力，让社会不幸人士能从中受益。