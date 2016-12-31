罪成唯一刑罰絞刑 李志堅轉至高庭續審

嫌犯拿督李志坚身穿西装，手握圣经步上警车。

（本报美里30日讯）比尔卡勇枪杀案主要嫌犯拿督李志坚今早第2次过堂，法庭允许副检察司奴法芝拉根据刑事程序法典第177A条文（案件的转移），把所有案件转移至高庭续审。

涉及美里公正党秘书比尔卡勇遭枪杀的拿督李志坚教唆杀人案件。今日正式转移高庭审讯，未推事庭还未指示该案是否会与另三名共犯一起审讯或分开审讯。

李志坚在比尔卡勇遭枪杀后立即离开马来西亚，乘坐飞机到新加坡再转线飞往墨尔本，逗留一阵子后，并于7月18日飞往中国厦门。

砂州警方在8月11日正式宣布通缉要犯李志坚，向移民局暗中取消其国际护照。期间更成立特别专案小组，在6个月以来不断的追踪逃犯的下落，毫不轻放每一个线索。

天网恢恢，疏而不漏，李志坚在毫无警惕的状况下，于12月中欲飞往中国的福建蒲田，国际护照被取消的李志坚遭到该国公安驱逐。

大马警方透过中国公安的协助，在正确掌握行踪后，砂拉越刑事调查主任迪夫古玛高级助理总监特前往中国进行逮捕通缉犯拿督李的任务，并在12月13日将李志坚押回吉隆坡，于隔日则押回美里接受法律的制裁。

警方直接采取第302条文（谋杀）提控要犯拿督李志坚，一旦罪成，唯一的刑罚为绞刑。

另一方面，比尔卡勇枪杀案仍有1名通缉犯仍未落网，他就是KONG SIEN MING（35岁）。警方目前仍在寻找该逃犯的下落。

一身西裝明顯消瘦

手握聖經 避媒體鏡頭

（本报美里30日讯）要犯拿督李志坚今早一身西装，手上握着圣经避开媒体记者的镜头。

经过了124天躲躲藏藏的日子，比尔卡勇枪杀案主要嫌犯李志坚于12月14日被押返美里时，满脸胡须，还留了一头长发，样貌显然憔悴，于当日气质十足的他，完全变了一个样。

拿督李志坚今早过堂时身穿一身西装过堂，并理了一头清凉短发、清除了胡渣，明显的消瘦。他冷静地进入推事庭进行过堂。警方将他押上警车时，他手握圣经，面带口罩及墨镜，低着头及用手中的圣经尝试避开媒体镜头。

此外，李志坚亲朋好友今早也前往法庭，默默给予他精神上的支持。