總損失逾1300萬 汶3個月共28火災

消防与拯救局、皇家警察与电力服务局就火灾防范等相关事宜，召开记者会。

（本报斯市24日讯）汶莱全国过去3个月共发生28起火灾事故，构成总计逾1千300万元的损失。

这些火灾事故涉及的总损失高达201万9千零57元的住家房屋火灾，以及6起非住家建筑火灾。

其中，有价值73万5千元的财产成功获得抢救，逃过付之一炬的命运。

消防局与拯救局代总监林福源指出，国内火灾事故起因主要为电线超负荷、过热、短路等。

他指出，消防与拯救局均透过与电力服务局的合作，常年举办巡回宣传活动，提升民众的防火及在电线接驳等严厉遵守指示之意识。

林福源在该局与皇家汶莱警察等多个部门召开的记者会上，作出上述透露。此记者会在巴拉卡斯消防与拯救局总部进行。

他也吁请国内民众提升火灾安全与火灾防范措施，尤其是在当前年终假期期间，大部分民众均会在此时段涌向海外度假。

在住家火灾防范上，他表示每个住家都应该最少有一个灭火筒，以在火灾发生时第一时间进行施救。

國內海灘將設警示牌

提醒民眾提高警惕

（本报斯市24日讯）消防与拯救局将在汶莱国内海滩设立警示牌，提醒民众在海边嬉水之际提高警惕。

消防局与拯救局代总监林福源，就有关日前发生海滩嬉水悲剧事故作出回应时表示，该局将与相关单位合作完成上述任务。

他指出，有关警示板将在近期内在相关沙滩中坚立。

许多国民都会趁着学校假期与年终假期，涌往海滩进行一些休闲活动。

他也提醒国民勿单独一人前往海滩游泳，同时若对下水犹豫不决，最好避免下水，而在恶劣天气下，更应该避免前往海滩嬉水。

同时，对于进行登山、露营活动，他表示，必须确保自己身体处于良好状况，能够很好应付上述活动。他也吁请登山者携带干粮与食水及口哨。

減低水村火災幾率

當局免費更新供電系統

（本报斯市24日讯）为减低水村爆发火灾的次数，汶莱政府透过电力局主动出击，免费为当地民众更换残旧的配电箱与入户线。

在此努力下，该局今年走访6个穆金、35个乡村，对1千152户住家电线连接网进行了检查。

期间进行了580个住家配电箱的更换外，也对600户住家的电供入户线进行更换。同时也更换了水村中1千800米的裸导线。

汶莱电力服务局总监彭基兰占拉提醒民众，住家或商业建筑的电线装置与衔接工作都应该交由在该局注册下的技工或公司代为进行，更重要的是切莫进行非法电源衔接工作。

同时，他表示，私人住家最少也应每隔10年进行电线等方面的检查工作，确保安全，减低相关可能导致之意外事故的发生。

他今午在巴拉卡斯消防与拯救局举行的火灾防范记者会上发表谈话之际，作出上述表示。

皇家汶莱警察公关主任彭基兰尤斯拉指出，在火灾防范上，将和各方配合共同做出努力。