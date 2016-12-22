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統考成績放榜 培中成績不俗

发布于 December 22, 2016


（本报美里21日讯）2016年度高初中统考成绩于今日（21日）放榜，美里培民中学有101位高中考生及133位初中考生参与了此次考试，并取得了不俗的成绩。其中，理科班温玟琦同学在高中统一考试中取得8A的佳绩。而蔡元宁同学则在初中统一考试中取得7A的佳绩。

美里培民中学校长廖国炜受访时指出，2016年度高初中统考成绩放榜，该校本年度初中统考及格率达98.50%，高中统考及格率则为94.06%的不俗成绩，保持着往年的水平。

2016年度第42届马来西亚全国华文独立中学统一考试：

●初中统考成绩优异名单:
7A：蔡元宁
6A：梁定岗、曾立慧
5A：雷汉妮、方顺凯
4A：吴东颖、范甄琳、韩泽畴、林善帅
3A：黄诗淇、胡维颖、陈嘉欣、王瑞晶
及格率：98.50%
初中考生人数：133位

●高中统考成绩优异名单:
8A：温玟琦（理）
5A：陈咏婷（理）、沈自盛（理）、俞佳音（文）
4A：孙继业（理）、刘学婧（文）、萧勤（文）、杨友晰（文）
3A：许我涵（理）、陈爱欣（文）、杨雯婷（文）
及格率：94.06%
高中考生人数：101位。

美里培民中学高初中统考成绩放榜，学生迫不及待的前往布告栏查看成绩。
美里培民中学高初中统考成绩放榜，学生迫不及待的前往布告栏查看成绩。

廖國煒：有信心達標
培中招生反應佳

（本报美里21日讯）美里培民中学校长廖国炜表示，目前新生报读反应踊跃，校方有信心能达到150位学额目标。

他说，该校明年预计150名初一新生，目前已有100多人报名，如报名人数过多，将会更加注重学生的质量。

“培中办学强调三语并重，兼顾六育，使学生的潜能获得激发，素质提升。为达至这个方向，培中重视校园的美化、艺术、生命与环保教育的推动，建立优良的校园文化。”

廖国炜称，新学年开学为2017年1月3日，培中的新生报名截止日期为本月26日，还没有报名的学生，要加快报名的速度。

他说，华文独中肩负着传承中华文化的重任，美里培民中学是一所充满中华文化色彩的独中。该校也于日前进行舞狮培训班，培训高中部学生，以便在农历新年前夕，由高中部学生训练初中部学弟妹，有发扬传承中华文化的精神与培养责任心。此外，培中还设有许多中华文化色彩的课外活动团体，如华乐团、二十四节令鼓等。

除此之外，开学报到日，该校为了方便学生与家长购买新书，将于今明（12月22日与23日）上午7时至中午12时，售卖书本。

初中部的学生可于12月22日（星期四）携带书单前到学校购买所需课本。而高中部则在12月23日（星期五）到校购买独中或国中课本。

 

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