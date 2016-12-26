精明規劃退休生活 EPF會員應善用 「計算器」

（万宜24日讯）雇员公积金局在官网提供“计算器”应用程式，会员可用它计划退休所需的存款数额。

会员可在公积金局官网 www.kwsp.gov.my运用公积金局存款计算器（EPF Savings Calculator）及退休计算器（Retirement Calculator），或在谷歌搜索“EPF calculator”，相关应用程式可为会员提供许多重要的资料为退休生活做精明的决定。

退休咨询服务的财务规划职员李简妮（译音，Janaith Lee）说，“计算器”是她教导公积金局会员为退休及财务做规划时所用的工具之一。

她指出，“计算器”为会员针对一些问题提供想法，有关问题包括“多少钱才足够？”、“你退休时需有多少钱？”、“你是否为退休做好准备？”、“你在退休后将如何运用你的钱？”，这胥视个人在退休后想要的生活方式。

“公积金局存款计算器”预测退休时第一及第二户口的存款总额；“退休计算器”则根据年龄、退休后开销、年杪存款额及通货膨胀率，计算所需的存款总额。退休咨询服务的目标是提高会员醒觉，职员在30至45分钟的面对面交谈环节将与每一名会员分享退休及财务规划的资讯。每一个环节将为会员提供基本醒觉意识及指导，如何进行退休及财务规划，惟胥视会员本身是否付诸于行动。”

她日前接受马新社访问时，这么说。

李简妮说，退休咨询服务团队提供的服务包括讲解退休及财务规划的基本范畴，以及公积金局的产品及服务，如55岁弹性提款、自愿缴纳选择、法定缴纳率、一个马来西亚退休储蓄计划（SP1M）等等。

询及对于年纪较大的会员进行退休规划是否太迟？李简妮说，会员应尽早开始规划，无论在哪个年龄。“随着生活成本上涨，继续拖延退休规划将导致更难达到目标。”