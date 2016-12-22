首页 新闻 南砂新闻 砂沙上議員代表僅8人 沈桂賢冀國會關注

砂沙上議員代表僅8人 沈桂賢冀國會關注

发布于 December 22, 2016


（古晋21日讯）砂人联党主席兼国会上议员拿督沈桂贤日前在参与2017年度财政预算案辩论时，提出砂拉越人民的心声，包括呼吁国会严正关注目前砂沙只有区区8名上议员代表，这已经乖离1963年马来西亚契约精神。

他说，这8名上议员代表分别是3位来自砂拉越，5位来自沙巴。

“联邦政府和国会应该增加砂沙上议员代表的比例，以符合马来西亚契约精神。”

沈桂贤在今日透过文告指出，他亦在国会内，一再重申阐明于马来西亚契约的砂拉越自主权课题。在今年砂选举中，由首席部长拿督巴丁宜丹斯里阿迪南沙登领导的砂国阵，在82议席当中拿下72席，彰显砂拉越人民索回自主权的强烈意愿。

他称，尽管本身认同首相拿督斯里纳吉提出在国阵大家庭内，以协商方式纠正目前存在任何与1963年马来西亚契约精神的冲突之处，但他认为，这种纠正做法和归还砂拉越自主权必须尽快进行，否则，砂拉越无法保证可以在来临第14届全国大选，继续成为国阵的“定存”。

他表示，首长还宣布每年7月22日列为“砂拉越日”公共假期；他邀请上议院议长和诸位上议员，明年一起庆祝这日子。

“首长已经同意，砂拉越将成为明年国会上议员理事会会议的东道主。”

除了上议员之外，他也呼吁更多联邦部长、部门秘书长与总监仿效首相和副首相，积极前来砂拉越进行工作访问，因为有些部长、部门秘书长和总监在一年里都不曾踏足砂拉越一次。

对于2017年度的国家财政预算案，沉桂贤强调，砂拉越要求更多的拨款，以在马来西亚成立53年之际，可以追上西马伙伴的发展步伐。他提出，砂拉越人民面对比西马更低的收入水平，却得承担更高的货品价格。比如同属一部车款，砂拉越人民比西马人得付上多2千令吉的价格。

他建议，在目前正在兴建的泛婆大道旁，政府应保留或索取面积约30尺的空地，以便在日后用来兴建高速铁道。在华教课题，身兼砂地方政府部长的沈桂贤也要求教育部尽快发放今年度的教育拨款，因为目前正值学校年杪假期，校方可以用拨款来进行学校维修工程。

  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • S4S南砂車隊 走遍逾百甘榜受歡迎

    （古晋21日讯）S4S南砂车队这几个月来马不停蹄进入乡区宣传爱砂拉越和公投信息，走遍南砂区百多个甘榜，受到村长村民热烈欢迎。 南砂旗帜车队队长志雄表示，这次的目的地是靠近古晋市区的…
    December 22, 2016
    14 second read

  • 華小5千萬撥款無法到位 人聯要求教部解釋交待

    （古晋21日讯）砂人联党要求联邦教育部解释和交待，为何2015年财政预算案拨给华小5千万令吉的款项无法到位，甚至可能出现减少情况。 人联党中央教育局主任拿督陈冠勋表示，教育部长拿督…
    December 22, 2016
    0 second read
  • 全马第一家机器人服务生餐厅业者王玉全（左1）向拿督李景胜（右1）解说机器人服务生的功能。

    全馬首家 晉設機器人服務生餐廳

    （本报古晋21日讯）全马第一家机器人服务生餐厅落在古晋敦朱加路的101商业中心，并成为大马首家机器人服务生餐厅的记录拥有者。 砂旅游助理部长拿督李景胜今日特为该家餐厅主持开幕，同时…
    December 22, 2016
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭