砂沙上議員代表僅8人 沈桂賢冀國會關注

（古晋21日讯）砂人联党主席兼国会上议员拿督沈桂贤日前在参与2017年度财政预算案辩论时，提出砂拉越人民的心声，包括呼吁国会严正关注目前砂沙只有区区8名上议员代表，这已经乖离1963年马来西亚契约精神。

他说，这8名上议员代表分别是3位来自砂拉越，5位来自沙巴。

“联邦政府和国会应该增加砂沙上议员代表的比例，以符合马来西亚契约精神。”

沈桂贤在今日透过文告指出，他亦在国会内，一再重申阐明于马来西亚契约的砂拉越自主权课题。在今年砂选举中，由首席部长拿督巴丁宜丹斯里阿迪南沙登领导的砂国阵，在82议席当中拿下72席，彰显砂拉越人民索回自主权的强烈意愿。

他称，尽管本身认同首相拿督斯里纳吉提出在国阵大家庭内，以协商方式纠正目前存在任何与1963年马来西亚契约精神的冲突之处，但他认为，这种纠正做法和归还砂拉越自主权必须尽快进行，否则，砂拉越无法保证可以在来临第14届全国大选，继续成为国阵的“定存”。

他表示，首长还宣布每年7月22日列为“砂拉越日”公共假期；他邀请上议院议长和诸位上议员，明年一起庆祝这日子。

“首长已经同意，砂拉越将成为明年国会上议员理事会会议的东道主。”

除了上议员之外，他也呼吁更多联邦部长、部门秘书长与总监仿效首相和副首相，积极前来砂拉越进行工作访问，因为有些部长、部门秘书长和总监在一年里都不曾踏足砂拉越一次。

对于2017年度的国家财政预算案，沉桂贤强调，砂拉越要求更多的拨款，以在马来西亚成立53年之际，可以追上西马伙伴的发展步伐。他提出，砂拉越人民面对比西马更低的收入水平，却得承担更高的货品价格。比如同属一部车款，砂拉越人民比西马人得付上多2千令吉的价格。

他建议，在目前正在兴建的泛婆大道旁，政府应保留或索取面积约30尺的空地，以便在日后用来兴建高速铁道。在华教课题，身兼砂地方政府部长的沈桂贤也要求教育部尽快发放今年度的教育拨款，因为目前正值学校年杪假期，校方可以用拨款来进行学校维修工程。