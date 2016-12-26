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砂校際武術龍獅錦標賽 吸引逾250選手角逐

发布于 December 26, 2016
拿督李景胜（左4）与拿督陈超耀（右2）在筹备会主席张振昌等人的陪同下，为舞狮比赛项目主持开赛式。拉越州龙狮武术总等代表出席主持开幕礼。
拿督李景胜（左4）与拿督陈超耀（右2）在筹备会主席张振昌等人的陪同下，为舞狮比赛项目主持开赛式。拉越州龙狮武术总等代表出席主持开幕礼。


（本报美里24日讯）由砂州武术龙狮总会主催，美里省武术协会主办之2016年第三届全砂校际武术龙狮锦标赛今日在美里富丽华购物广场隆重举行。
今晚，主办当局邀请砂州陆路航空交通安全与旅游部助理部长拿督李景胜、卑尔骚区州议员拿督陈超耀，以及砂拉越州龙狮武术总等代表出席主持开幕礼。
此赛会分别于12月23日与24日，一连两天在美里富丽华购物广场4搂举行，首天为武术与舞龙项目比赛，次日为舞狮项目比赛。来自美里、古晋、诗巫、泗里街及汶莱等，共250余位选手参赛，共襄盛举。
开幕主宾拿督李景胜在致辞时指出，在这项全砂性的赛事中，吸引众多学校精英参赛，这点足以证明在我国的学生热爱华族文化，尤其是砂拉越州继续传承，必须归功于华族民间自愿者团体，将之保留及发扬光大。同时，更让年轻一代学习与了解到华人优良传统武术、舞龙及舞狮文化。
他说，武术、舞龙及舞狮运动继续发扬光大，技术水平不断的提升与突破，发展得更好。
李景胜也希望主办单位组织的规模能够扩大，将武术、舞龙及舞狮运动推广到各学校，将之发展为一项体育竞技及课余活动，无论是中小学校。
他称，比赛最重要的是遵守纪律，这样才会赢得漂亮。

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