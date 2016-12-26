癮君子傑作 停車場變垃圾「火」場

（本报美里24日讯）商业中心没设置大型垃圾桶，业者将所有垃圾扔在后巷停车场，久而久之布满虫子，瘾君子甚至在该处纵火烧垃圾，现场脏乱令人咋舌！

拿督姆意路，即位于珠巴10号路通往卑尔骚再也路的商业中心后巷停车场出现大批垃圾，不但有碍美观，周围也都充满臭气。

这项问题是因为大型垃圾经常遭受不法之徒纵火，导致垃圾桶都被烧毁，因此承包商改为使用最大型的铁制垃圾桶，同时也可以应付该区一带的垃圾。

该处有数间咖啡厅，垃圾比其他商店来得更潮湿和腐烂。根据窦姓承包商指出，由于上述地点的垃圾桶经常被烧毁，令他们感到非常苦恼。

根据商业条规，每一间商店必须提供一个垃圾桶，但在上址并没有商家提供垃圾桶，通常商家都把垃圾扔在停车场的大型垃圾桶里；如果垃圾桶“爆满”，商家就将垃圾扔在地上。

根据承包商一名负责人表示，原本上址设了一个大型的铁制垃圾桶，因为之前被烧，再加上2017年1月2日该停车场将实行收费，因此铁制垃圾桶将移到前方一个空位放置，让当地的业者丢垃圾。

惟由于大家已习惯在该处扔垃圾，最近几天商家们原地丢垃圾，甚至已经开始布满虫，臭气满天，非常不卫生。

市民也上面子书贴文投诉，引起美里市政局市长俞小珊关注，今早安排垃圾车前往收拾。

此外，埔奕区州议员陈长锋接到消息后前往现场了解情况，向当地商家和垃圾车承包商深入了解，希望可以解决日后再度发生。

商家表示，他们时常看见一些吸毒的青少年，于傍晚、晚上或凌晨在该处纵火烧垃圾。

由于这个“垃圾纵火热点”就在发电站旁边，非常危险，一旦风大，火苗就会波及发电站。发电站的墙壁已被熏黑，停车位上也留下烧黑的一片。

商家称，最近都看见这些问题青少年纵火烧垃圾桶，这也不排除是附近营业的一些游乐场出来的年轻人，且占多为土著。

怕被偷走 商家拒放垃圾桶

（本报美里24日讯）商家没垃圾桶，承包商难办事。

无论是在何处，商业中心商店必须拥有自己的垃圾桶，但因为害怕垃圾桶被偷，商家以种种理由拒绝放置垃圾桶。

位于拿督姆意商业中心的商家，多数表示因为害怕垃圾桶被偷，所以选择不放置垃圾桶在商店后方。

负责该区清理垃圾的承包商窦老先生表示，商家必须放置垃圾桶在商店后方，方便垃圾车到商店后巷清走垃圾。

他说，他每天都有到该区清理垃圾，但商店都没有垃圾桶，使他们工作面对困难。

他们过后是受到市政局的指示，要求载来1个巨型贴纸垃圾桶到该区，并放置于发电站旁边，隔2至3天他就将巨型垃圾桶载走，更换一个空的垃圾桶放在原位。