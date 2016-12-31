疑上門討錢不遂 凶手刀砍殺傷一家5口

（亚庇30日讯）古达周四发生极之残忍的凶杀案，一家5口的龙古斯族家庭惨遭冷血杀害，1人卧尸屋内，另4人全身刀伤送院抢救。无论如何，警方在19句钟的明查暗访后，获得村民的协助，成功在距离案发地点不远逮捕这名20余岁的凶手。

这起凶杀案疑索钱不遂，导致42余岁的龙古斯族男子在自家家里遭菲籍男子杀害，倒毙在血泊中，同时也向在现场的妻子及3名女儿的颈部也惨遭挥斩至重伤。这起凶杀案是周四（29日）下午约4时05分在，发生位于古达甘榜纳拉丹一间木屋的住家内，死者被证实是42岁的佐丁耶尊宾。据透露，嫌犯干案后仓促逃逸，案发现场血迹斑斑，行径令人发指。

古达警区主任道格拉斯受询时证实，男死者是遭人用巴冷刀斩伤颈部而头颅接近掉落，由于死者颈部伤口皆深至要害，因此当场即没了气息。

他指出，男死者被发现时倒卧在一片血泊中，相信当时死者与嫌犯曾发生肢体争执，导致死者项部遭刺穿，嫌犯过后相信负伤逃跑，但警方在村民提供的情报下，成功逮捕这名嫌犯。

另4名伤者分别是30岁女伤者绍琳摩里迪，她双手，头部及颈部遭斩伤，17岁的女伤者苏莎娜佐丁是颈后部遭斩伤，11岁的依娜佐丁是颈部被斩伤及5岁的纳达莉雅头额被刀斩伤。

他说，全部4人已被送往医院抢救，嫌凶案发后逃离现场，但警方于19句钟后在村民的提供的报报下破案，同时也起回了一把凶器。

据指出，事发时死者一家5口皆在家里，嫌凶于下午约4时05出现并相信与嫌犯起争执，惟相信嫌犯在过程与死者发生肢体冲突，才导致这起冷血凶杀案。

根据道格拉斯表示，古达警方是于案发后接获公众投报，于是马上派出一支队伍前往该住家调查。

他说，警方是于下午约4时40分抵达案发现场时，发现一名男子己倒毙在家里客厅，另有4人也在案件中惨遭斩伤重伤倒地。

他透露，所有的伤者已被这送往医院接受治疗，而死者遗体也被送入太平间，以便解剖进行检验。

他说，警方将援引刑事法典302条文（谋杀）调查上述案件。



