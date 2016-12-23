產量過剩稻農掙扎求存 私立大學允大米付學費

（泰国曼谷22日综合电）随着泰国大米供应过剩问题加剧，泰国一家私立大学决定让学生以大米来支付部分或全部的学费。

曼谷北郊著名综合性国际大学兰实大学一名院长沃拉查前不久推出了新计划，让学生可以用大米来支付下学期的部分或全部学费。

沃拉查表示，此计划是为了要帮助那些来自农民家庭的学生。兰实大学将以高于市价的价格来“购买”这些大米，因为考虑到一些谷粒的市价已经跌至近10年来的新低。

作为世界主要稻米生产国之一，泰国有多达1千600万人以水稻种植为生。不过，随着近来泰国国内及国际市场大米供应过剩，许多稻农都在挣扎求存。

虽然军政府已经推出超过20亿美元的援助配套来协助稻农度过难关，但许多稻农还是得主动出击，才能够确保不会血本无归，这就包括在社交媒体上兜售自家稻米或是亲自在油站摆摊卖米等。

根据泰国政府和美国农业部的数据，目前泰国的稻米库存多达800万公吨，这占了预计全球贸易额4千零60万公吨的20%。

泰国的大米每年有约一半出口。据估计，泰国在截至2017年9月的本季稻米生产量会上升，这是泰国稻米产量5年来首次上升，这也将加剧全球大米供应过剩的问题。

来自兰实大学社会创新学院的22岁学生威萨努是以大米当学费的19名学生之一。他打算用家里生产的大米来缴交明年1月至4月的2万零620泰铢（约2千500令吉）学费。

他说：“如果没有这项计划，我的父母就得向高利贷借钱来缴付我的学费了。”