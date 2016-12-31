王長福：與時並進 6華小實施電腦教學

古晋中华小学校董会主席王长福（站左3）、三小监学田松茂（站左1）和三小校长巫虎财（站左2）巡视新生报到情况。

（本报古晋30日讯）古晋中华小学校董会主席王长福透露，古晋6间华小将于明年全面实施电脑教学（E-book），与时并进，培育学生们的思维能力。

他说，在科技发达的时代中，我们必须向外国学习，并有着长远的教学计划。

王长福今早三小巡视新生报到情况后，向记者表示，电脑教学也可以让学生们减少携带课本，减轻学生们书包的重量，不要一个书包重达15公斤，这样对小学生而言负担太重。

他指出，古晋中华小学校董会属下6间华小的硬体设施大致上都已完成，而明年则是计划二小扩建事宜。

“目前我们主要是注重在学校的软体方面，加强教学教材，以便校学生们能应付小六鉴定考试。”

他称，小六鉴定考试出题方向主要是在思维课题上，所以必须加强和鼓励学生培训思考力，相信校方也非常清楚。

此外，在问及学校作业簿是否会涨价一事，王长福表示目前还是会依照旧价。

“目前经济不好，通货膨胀，惟校董会会尽力减轻家长们的负担。”

其中12土著生

三小迎來232新生

（本报古晋30日讯）古晋中华小学第三校明年开学迎来232位一年级新生，其中有9位友族和3位巫裔。

该校校长巫虎财于今日的新生报到及办理开学手续，接受记者访问时指出，与今年的209位一年级新生比较，明年增加了23位，惟人数或许会有所变动，因为教育部批准在开学后的一个星期内，家长还是有权为孩子选择就读的学校。

他说，明年三小依旧会开6班一年级，平均每班约39位，与预期的满额45位仍有一段距离。

换言之，三小能接收270位的一年级新生。

古晋中华小学校董会主席王长福过后补充说，原本一班是可以有55位学生，但顾及老师的教学情况，因此就将满额定为45位。

于今日的新生报到及办理开学手续中，家长除了陪同就读一年级的孩子到学校查看被分配的班级外，也会领取课本和购买作业簿及体育衣。

此外，其他年级的学生也是返校查看明年上课的课程表。

三小禮堂後方建廁所

耗17萬料新春前完工

（本报古晋30日讯）古晋中华小学校董会主席王长福和三小监学田松茂披露，三小大礼堂后方已动工兴建厕所，耗资约17万令吉，预计会赶在明年农历新年前完工。

他们两人是于今早前往三小巡视新生报到情况时，向记者如此表示。

他们解释，三小大礼堂一直以来都有被租借承办宴会，唯一不足之处就是必须使用校舍的厕所，特别是厕所必须上下楼梯，令老年人非常不便。

“经常租借大礼堂的公会体团，尤其是华社，一直希望校董会能在大礼堂旁兴建厕所，以方便使用，所以就于今年12月份假期期间开始动工建厕所。”

三小的监学田松茂说，兴建厕所的主要工程已经完成，目前仅剩下小项目的工程在进行，所以不会对学生上课带来太大影响。

“此外，我们也已经把受影响的范围以警戒线围起来，做足安全措施，如果有任何引起不便之处，希望家长们多多见谅。”

他指出，一旦大礼堂后方的厕所兴建完工，也会开放让学生们使用。

另一方面，校董会主席王长福指出，大礼堂后方的新兴建厕所有两侧，男女各一边，其中都有一间给予不便人士使用。

王长福解释，其实该厕所的兴建费用不只是17万令吉，估计要逾30万，所幸获得校董会名誉顾问陈日枝的协助和赞助，把费用大大减低。