獅城8000元招聘反應淡 馬華裔沒興趣當輔警

（新山28日讯）当狮城辅助警察有8千余令吉收入，干不干？

原来，我国华裔对这项优惠兴趣不大，不是“好男不当兵”观念影响，而是付出的牺牲甚大。

据了解，新加坡来马招募华裔当辅警，开出有8千余令吉的收入，可是只有少数人报名，这是发生在2007年的事。

由于本地的反应淡，本月中，新加坡在台湾刊登“招募合约2年的新加坡辅助警察”的广告，开出月薪是新币2千575（约7千725令吉）和表现津贴新币100（约300令吉），加起来8千余令吉，加上其他福利，是相当吸引的薪资和福利。

尽管薪资和福利相当吸引，台湾仍保持观望态度。

柔佛一名华裔警员今日受访问时说，聘请警察和辅警，一般不会得到太多人响应，不是受限在“好男不当兵”的传统思维上，而是这类工作必须做的牺牲相当大。

他说，当大家在睡觉时，警察却需值勤，与家人相处的时间甚少。

“一般的打工族在公共假期可放心去放假，警察并不能放下心，接到上头来电，又得投入工作，所以不是自由的工作，加上警队讲究纪律，须服从上头指示，即使不愿意，还须完成任务。”

他指出，警察的压力不是人人能体会，面对的不只是警队里的上司与同僚，还有大众，任务稍有差池，就会影响警队形象。

对于辅警，他说，警察和辅警是完全不同性质的工作，辅警是在机场或关卡等公共场所工作的人，和警察有区别。

他指出，虽然警察和辅警有别，不过，面对的问题大同小异，即没生活、工作时间长、消耗体力也大。

他说，辅警不是文职，一天若巡逻8小时，虽然有休息，不过，一次巡逻数小时，只能走动不能坐，并不是每个人可胜任，需相当的体力。

他指出，如果为存下更多的新币，就得每天从新山过关卡到新加坡当辅警，早出晚归，与家人见面的时间相当少，加上工作不自由和消耗体力，不是很多人愿意牺牲和接受。