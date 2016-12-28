火箭基層一致推薦 思健上陣美里國席？

（本报美里27日讯）行动党基层一致推荐林思健出战美里国会议席？

根据可靠消息来源，砂行动希望美里国席由火箭出战，在美里行动党所有支部都一致推荐该党砂委员会秘书林思健出战美里国会议席，以让他通过国会平台继续在政治前线上为人民服务和贡献才华。

虽然如此，目前美里国会议席属于公正党的获胜议席，行动党是否如愿可以让美里国会议席重回行动党怀抱还是充满未知数。

现任公正党美里国会议员张有庆医生曾因在光天化日下被木棍攻击肩膀，其私人助理比尔卡勇更在上班途中遭到枪击当场死亡，震惊全国。

因为种种事件导致张氏或许意兴阑珊，没有寻求蝉联的意愿。

“要我戰，我就戰”

思健聽從黨指示

（本报美里27日讯）“除了努力，还是努力，我的势力，由选民决定！”

记者致电访问砂行动党委员会秘书林思健是否接受参与下一届的国选时，他笑着说，他一切听从党的指示和命令，如果党要他出战，他愿意服从。

针对盛传他将会代表希望联盟出战第14届美里国席一事访问林思健时，他表示不愿多谈，只想加倍努力，一如既往的脚踏实地工作。

自从507败选第二天后，他到处谢票，感谢选民对于他和行动党的拥戴。

林思健州选落败后，就开始传他将是美里国选的候选人，而且，美里行动党党员和选民也看好他。他表示，如果他被派出战，就交予美里选民抉择，他也会准备二度败选的局面。

目前，他还是接见选民的求助，协助反映选民问题给各政府单位，尤其是给予法律援助和拜访选区的工作还是持续进行。

林思健虽然寻求蝉联失利，但是他还是继续领导美里行动党，更是补助新科议员陈长锋的选区工作，给予指教。

林思健目前也是砂行动党二号人物，和张健仁配合无间。他在美里在野政治上已经奠定地位和基础，目前看好代表希望联盟出战美里。

除了活跃于政坛，林思健也是著名执业律师，2010年起自设律师楼，更投身许多商业领域，家境条件非常优越。

他勇敢投身于行动党，也直接让许多专业人士对于在野政治的改观。也因为他的影响力，吸引许多青年才俊的加入，改变行动党给人“没有人才”的感觉。

思健：“從何跌從何爬起”

轉戰國選意願不強

（本报美里27日讯）虽然基层共识希望林思健出战，但是有消息指林思健的个人意愿并不是很强烈。

林思健曾经说过从何跌就要从何爬起，希望在下届州选再回到卑尔骚怀抱。目前，卑尔骚选民结构人口已经增加和选区扩大，是华裔、马来人和土著占半的选区，已称不上是华裔多数的选区，充其量只是超出50%，对行动党不是很有利。

记者访问他时，他说过去5年任期内全职服务选区和人民，投入政治工作，但却被选举委员会有意的以选区划分来增加4千多名选民，竞选期间出现各种各样的抹黑和最后一刻通过土地局发出信件给土著选民等事件，的确令他感到沮丧和失落。

在众观砂行动党数位在507选举没有成功蝉联的领袖当中，如陈籽橞、周宛诗和叶海量，都不见得继续积极亮相和展开服务。其中，叶海量甚至已经退出行动党。

林思健的另外一个优势是拥有领导能力，在他过去几年的领导下已经成功整合，并吸引许多年轻才俊的参与，使得美里行动党显得朝气蓬勃。

消息指出，行动党内的人士在得知他出战国选的意愿不高后，已经积极游说他认真重新考虑眼前的国选，因为它是一场决定马来西亚国运的选举，党内人士和支持者都希望他可以到国会表现。



