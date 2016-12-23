江賢欽：各條件限制 華語教師缺進修機會

（诗巫22日讯）诗巫省华团会长江贤钦认为，本地的华语教师由于各种条件限制，缺乏进修、提升的机会。

他表示，这次的教师培训可说来得非常及时，犹如久旱的禾苗，早就盼望能够得到名家大师们的专业辅导，相信这项为期两天的培训课程，将会极为有效地提升本地广大教师的教学质量。

他称，在全球化时代，教育也须朝向高科技发展，才能跟得上时代的步伐，而要确保教育可以培育英才，就必须有良好的师资，因此，每个国家都很重视教师的培训，同时教师本身也必须有这份使命感及责任感，不断追求进步，才能确保优质教育的推行。

他指出，教师必须在教学上有所突破，要有深入浅出的讲解，学生才会明白，才会萌生学习的兴趣。

他表明，以往的家长式教育、体罚教育在这时代已经逐渐行不通了，取而代之的是爱的教育，重视人格塑造的教育方式，因此面临这样的转变，教师已经不再只靠藤条来教育孩子，反而要同时扮演多重角色，掌握多重教育的方法，进而提高学生的学习兴趣及成果。

江贤钦在中国福州市人民政府外事侨务办公室主办，诗巫省华人社团联合会华教事务委员会承办“2016名师巡讲团东南亚行”诗巫区教师培训课程开幕礼上致词时，表示该课程能够在诗巫主办，可说是诗巫省华团与福州侨办在上个月交流会所收获的成果之一。

“当时我们在交流会时就提及要进行教育合作计划，副主任张素燕就决定把诗巫列为这项教师培训课程的其中一站。当我们回到诗巫就积极展开筹备，虽然筹备及供人报名的时间略显仓促，但还是获得了很好的反应，这让我们感到非常欣慰。”

与此同时，诗巫省华人社团联合会华教事务委员会主席暨筹备会主席暨副会长许益品表示，唐代思想家韩愈曾经说过，“师者，所以传道、授业、解惑也”，也就是从知识传递的教育来反映教师的重要性，也为教师的职责上定下了调子。

他称，怎么教，怎么为学生解惑，是为人师者最基本也是最重要的职责之一，故此教师必须不断提升自己的教育方式，不断汲取知识充实自己，才能确保施教的方式可以水到渠成，培育英才。

他表明，教师也是学生的榜样，在品德及修养上，教师也必须是个能让人效仿的好人，才能以身教育人，让学生在受教育的同时也完成人格完善的过程。

“因此，现代的教师身兼多重身份，有时候像管理员，有时候是父母，有时候又是朋友，教师如何在不同的角色之间转换，可说是教育能否收获成果的关键因素之一。”

许益品也表示，一直以来，我国都有提供类似的教育培训课程，教育部对师资培训的用心，让人们感到欣慰。

他指出，我国是实施多重源流教育的方式，让各个族群的人民自由选择想要报读的源流学校，因此有关的教师培训课程内容除了必须广泛，也必须有针对性。

他强调，一直以来，教育部在华文教育这一块，还是做得不足，这点都必须靠民间团体另外进行，才可以得以补强。

他续称，就如今日的教师培训课程，正是切中一直以来华族教师的问题核心，虽然此次的课程虽然报名时间急促，但是还是获得了不少教师踊跃报名参加。

许益品为老师们的参与感到欣慰，并相信这当中的大部分教师都是自掏腰包参与课程的，“你们对教育的热忱，你们肩负的使命感，都让我感佩不已，在此向你们献上喝彩，谢谢你们的参与！”