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江宗渺：無需特辦補習班 獨中課程可應付政中考試

发布于 December 23, 2016
在现行的教育制度下，学生无须持有PT3文凭，亦可报考大马教育文凭考试。
在现行的教育制度下，学生无须持有PT3文凭，亦可报考大马教育文凭考试。


（本报诗巫22日讯）“事实上，国内华文独中应将大马教育文凭考试的课程内容，融入高中课程的编排中，而无须特别开办补习班。因为众所周知的是，独中课程学习水平高，独中生的学习程度也足以应付大马教育文凭考试。”
砂拉越华文独中董联会秘书长江宗渺接受《联合日报》记者的访谈时，重申了上述见解。他说，日前在“2016年全国华文独中董事校长交流会”上，他本身即提出了这个看法。
“若独中生只是因为语言或考试格式的不同，那么校方可以透过加强班，提升学生在这方面的掌握能力，无须遵照政府中学的课程编要，让学生重复学习相同的课程内容。”
倘若为了应付PT3初中评估或SPM大马教育文凭考试，而在上午时段安排学生念独中课程，下午时段则学习PT3或大马教育文凭课程，则形同浪费时间、人力与资源。
“以大马教育文凭考试来说，在现有的华文独中高中教育制度下的莘莘学子，面对的或只是学科语言和词汇的转换，以及考试出题格式的不同，校方只须安排加强班予以提升。”
他强调，若独中生必须从头学习2个不同课程，只为了考取大马教育文凭，这无疑是十分不明智的做法。
“语言只是学习的一个工具，倘若有人认为，因为独中生的国、英语掌握能力欠佳，而必须透过考取大马教育文凭来证明学生的实力，这也是不正确的观念。”
亦是诗巫省华文独中董联会秘书长的江宗渺宣称，在国、英语掌握能力方面，事实上，独中生普遍会阅读、书写，只是基于缺乏练习听和说的环境和条件，因而在听和说的方面，或能力稍嫌不足。
“然而这并非意味着独中毕业生的语文程度不佳。因为一种语言的掌握能力，包括了说、听、读、写。以一位学识渊博的中文系博士生为例，或许他上台演说和表达的能力不佳，但这并不表示他的中文水平低落。”
江宗渺指出，在全国华文独中生考取政府文凭的课题上，理应秉持不增添学校、教师和学生的负担为首要原则，在课程的编排上，不进行额外的增加或调整，而只是多一些加强的学习，且整体上以独中统考课程为主，政府考试课程为辅。

鄭文牘：所謂雙軌制
只為考取額外文憑
（本报诗巫22日讯）当前我国正统华文独中皆不存在所谓的“双轨制”，而是采取“双文凭班”的课程安排，协助学生考取额外的政府考试文凭。
诗巫公教中学校长郑文牍修士受询时，对《联合日报》记者透露上述情况。他说，其实现今国内的华文独中，都是以补习班的方式，让学生在独中统考以外，可以多考取一张文凭。
“我们抱着这样的目标，让校内的学生在高中二那年选择报考大马教育文凭，并在高中三参与高中统考，作为准备进入大学的入学考试。”
至于政府中学现行的PT3初中评估考试，郑文牍指出，2017年的初中二学生将是最后一批报考PT3的学生，因为明年入读中学的新生，在2019年即不再参与PT3初中评估考试，而是以新的校本评估制度取代。
“基此，明年开始报读公教中学的初一新生，我们将着重于选择一些学科来上课，包括加强语文科如国、英语的掌握能力，并让学生在初中三那年自由报考PT3。此外，我们也撷取PT3的部份优点，加强校内的考试评估制度。”
他强调，学生无须持有PT3文凭，亦可报考大马教育文凭。即便国内大型华文独中如宽柔中学，该校亦未特别开办大马教育文凭课程，而是鼓励学生自行在校外补习，最后由校方安排报考大马教育文凭考试。
“以诗巫公教中学来说，我们亦是政府注册下的大马教育文凭考试的考场之一，，SR504即是校内考场的编号，说明了本校可以教育法令下，提供大马教育文凭考试的场地。”
他表示，这也意味着，该校学生只要可以证明在校内就读了5年中学课程，即可参与大马教育文凭考试，这也是报考这项政府考试的基本条件之一。
“在今年9月份，我们与古晋数位校长就此课题进行了交流，并获悉如今槟城、吉打等北马州属，以及雪兰莪巴生地区的一些独中，也开始停止报考PT3。”
实际上，他说，诗巫公教中学一直以来较为注重独中统考文凭，将目标集中于让学生考取更好的成绩，毕竟持有统考文凭的独中生，可以直接进入全球许多国家的著名学府。
“而大马教育文凭只是额外考取的文凭，以应付独中毕业生未来或有可能的需求。因为只要国文、英文、数学科取得至少C等成绩，且历史科及格，即可顺利取得大马教育文凭。”
此外，他重申，我国的华文独中的课程纲要和内容编排，其实已足以应付大马教育文凭考试，只须在语言运用方面稍做调整即可。“我们数位校长也多次前往西马各州属独中进行考察，并针对当前独中面对的问题，共同商讨寻求良策。”

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