極端網站公佈名單美國當局發警告 IS或聖誕襲擊教堂

美国当局发布警告，指极端组织“伊斯兰国”（IS）有可能将在节庆期间袭击美国教堂。图为美国佛罗里达州迈阿密的一所教堂。 （法新社）

（美国华盛顿24日综合电）美国联邦调查局（FBI）和国土安全部23日发布联合预警说，极端组织“伊斯兰国”（IS）有可能将在圣诞节和新年节庆期间袭击美国教堂等宗教场所。

这份发送给美国全国执法机构和私营安保公司的预警指出，有支持IS的网站公布了一份美国国内对公众开放教堂的名单，并持续呼吁其支持者对节日集会发动袭击。

这份预警列出了应当引起执法机构重视的可疑情形，但称目前尚未收到具体可信的袭击威胁。

据美国媒体报道，此次预警较此前覆盖面更广，首次将教堂列为易被袭击的目标。

另外，英国《卫报》引述FBI发言人艾姆斯表示，当局例行性地向执法部门通报信息，以让有关部门更好地保障社区。

艾姆斯说：“FBI留意到最近网上出现号召攻击美国教堂的链接”，当局正追查事件的可信度。他呼吁民众保持对周遭环境的警觉，若有可疑情况应立即向当局报告。

在近期多起袭击事件发生后，德国和澳洲23日又分别逮捕了数名企图发动恐怖袭击的嫌疑人。随着圣诞节和新年的到来，很多国家纷纷加强安保措施，提高对恐怖分子的防范措施，确保节庆期间的公共安全。