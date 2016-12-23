楊薇諱質問羅克強 議會經費用到哪里去？

（古晋22日讯）朋岭区州议员杨薇讳向罗克强做出质问，自己本身身为巴都吉当州议员，每年国阵政府都有发放一笔庞大的发展金给该选区，且人联党主席沈桂贤亦是掌管地方政府部长，又是石角区州议员，也是一名上议员，都拥有无数的拨款款额，而且人联党也是国阵政府之一，怎么还会面对经费缺乏问题？

杨薇讳是今日针对巴达旺市议会主席兼巴都吉当区州议员的罗克强又在报章上重覆发表指该议会经费有限，需要政府更多拨款课题上，如此做出质疑。

她感到错愕，罗克强从还没有当上州议员至到被选为巴都吉当州议员，都一直表明该议会钱不够用，可见就算人民选择国阵的人联党候选人当上州议员、做政府，也起不了作用。

她提醒罗克强，不要忘记他自己本身就是政府的一份子。身兼两职的他即巴达旺市议会主席及巴都吉当区州议员，如果每天只会一直埋怨该议会缺乏经费，而无法有效为辖区内的人民谋福，倒不如马上辞职下台，让更有能力者居之。

杨薇讳质问，如果罗克强有“在其位，谋其政，行其权，尽其职”，为什么这些年来会一直喊钱不够用？实际上，钱不够用只是一个借口，人联党是要转移视线。

更何况，根据巴达旺市议会的汇报，在2014年，该市议会的门派税收入达2千万令吉，而2015年的门牌税却有2千100万，因此，这些从人民身上纳取的庞大税收被用到哪里去？

杨薇讳也借此调侃，罗克强在大选前为了捞取政治选票，三番四次指责基于石角区与实旦宾区落在火箭手里，因此失去很多拨款，巴达旺缺乏经费操作，一直呼吁人民给国阵支持，才会有足够的拨款金；如今他本身已是巴都吉当区州议员，且石角区也是由人联党主席沈桂贤担任州议员，惟人联党还一直在报章上高调喊没有钱，那么就证明了人联党身为国阵政府的一份子，也是无所作为，属于一个有名无实的政党。

“人民选你做政府，就是要你们去计划、执行与善用政府内部管道获取经费为地方上的基本建设依据需求做出提升，而不是每天听你喊没有钱，这个不能做，那个也不能做，那倒不如不要选你，反正选了你什么也不能做。”

因此，她呼吁罗克强马上停止发表无建设性的言论，同时，也不要把人民给他的支持视为理所当然，如果认为自己无法胜任这么多职，应该辞掉市议会主席一职，因为相信会有比罗克强更好的人选来胜任该职。