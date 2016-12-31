林淑強：以愛撥苦 美里多善心人士

砂华人公会会长陈邦顺（左1）、永久名誉顾问拿督许庆璋（左3）与筹备会主席萧特辉（右1）颁发“慈善之光”奖给“群星歌舞慈善之夜”三位筹得最高捐款者合摄。图左起为陈新贵、刘银和刘琇珠。

（本报美里30日讯）砂拉越华人公会永久名誉顾问拿督林淑强表示，美里社会拥有无以限量的善心的人士，大家不分种族信仰，充满发挥博爱的精神，以爱拨苦，让弱势群体感受到爱心温暖。

他是出席今晚由砂拉越华人公会主催、砂拉越华人公会青年团、7个狮子会、富丽华购物广场及翠峰发展有限公司联办的“群星歌舞慈善之夜”上致词时，如此斯称。由于林淑强不克出席，其讲词则由许信隆代读。

他说，今晚盛会深具意义，因为是为美里特殊儿中心及盲人协会筹募基金而举办的。

“我也特别感激所有捐款者及参与表演献唱的歌星。由于你们的支持与付出，使到今晚慈善之夜更添精彩。”

他继说，砂拉越华人公会是一个深具影响力及活跃的社会团体，理事会精诚团结，一路来都积极地参与社会意义活动。这次再一次为慈善工作，付出了时间和贡献。这种“施善为乐”及发扬“心中有爱”的精神，他给予崇高的赞扬，并表达衷心的敬意。

“这次筹得善款将悉数捐献给美里特殊儿中心及盲人协会，这种以助人为快乐之本，不但启动社会从善的观念，更藉以提醒民众关注社会弱势群体的需求和渴望。”

林淑强称，俗语说“心灵富足，为真幸福”。他们能做就是福，能付出就是慧，唯有心灵富有的人，才能真正发挥社会正能量，帮忙别人。

砂拉越华人公会在发动慈善筹款，是为了帮助别人，展现了人与人之间的关怀互动。他认为，推动慈善事业是一种社会责任，他们必须凝聚大众力量，合和互协，才能争取更好的成绩。

林淑强阐明，特殊儿中心及盲人协会皆为非营利的民间慈善组织，需要广大民众精神与金钱长期的支持，使他们能够增强设备，改善环境，提供更好的服务。

他希望，获得善款的机构，能善用社会大众所捐赠的每一分钱，来提升会员生活的品质及需求。