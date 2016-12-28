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李景勝：方便中國遊客 電子簽證僅適用明年

发布于 December 28, 2016
砂拉越将于明年迎来更多中国、香港与台湾的游客。（图片由Peter Teo提供）
砂拉越将于明年迎来更多中国、香港与台湾的游客。（图片由Peter Teo提供）


（本报古晋27日讯）为了进一步推广砂拉越的旅游业及方便中国游客入境大马，马来西亚移民局将于明年1月1日起推出电子签证eNTRI，让直飞入境大马的中国人可以在马来西亚短期逗留15天。

持有eNTRI电子签证的中国游客必须是从中国大陆直飞入境马来西亚7个国际机场，即吉隆坡第一国际机场、吉隆坡第二国际机场、士乃国际机场、槟城国际机场、亚庇国际机场、古晋国际机场及浮罗交怡国际机场。

旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜接受《联合日报》访问时表示，砂拉越在2017年注重于中国、台湾、香港和新加坡的市场。在中国方面，我国政府已将签证简单化，使中国游客可以上网申请电子签证eNTRI。

他说，此举是为了方便中国游客到访砂拉越，而这项简化的电子签证措施也仅限于2017年1月1日至12月31日。

“中国游客在网上订购机票后，就可以到大马移民局官方网站申请eNTRI电子签证，到砂拉越来旅行。”

他指出，这是在砂拉越移民局发出一次性入境许可证给那些从美里和汶莱入境砂拉越的中国游客之外，另一项便利于中国游客入境砂州的措施。

由砂拉越移民局发出的一次性入境许可证仅限于从汶莱和美里入境砂拉越的中国游行团游客，而eNTRI则是由马来西亚移民局发出，可让所有中国公民申请的电子签证，使他们可以到马来西亚进行旅游访问长达15天。

李景胜表示，eNTRI是大马移民局发出的电子签证之一，需付费20美元。另一项电子签证eVISA则是开放给印度公民和中国公民，在这项签证下他们可在大马境内逗留30天，申请费用25美元。

他称，砂拉越旅游局刚开始开拓中国的旅游市场，砂州也获得中国中央电视台的支持，在古晋、诗巫和美里拍摄了砂拉越风土民情的影片，并已在中国播出宣传砂拉越。

随着砂拉越州政府致力开拓中国的旅游市场，李景胜也促请在砂拉越运作的航空公司，即马来西亚航空、亚航及马印航空与砂拉越旅游局配合，选择在一些中国城市开拓直飞航线，让中国游客能更方便的来到砂拉越旅游。

 

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