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李志亮駁斥謠言 援金資料非強制更新

发布于 December 22, 2016


（布城21日讯）财政部副部长拿督李志亮驳斥社交媒体散播的谣言，否认没有更新2017年一马人民援助金（BR1M）的受惠者，无法获得援金。

他说，受惠者须在3年内至少更新资料一次，或资料有任何变动才需要更新，包括配偶与抚养者去世、更换地址与电话、婚姻状况如离婚等，则须呈文件于临近的内陆税收局。

“至于与非大马人结婚的申请者，他们须呈报配偶的有效期国际护照副本及结婚文件。

“当继承人出现更换时也须更新资料，这是为了申领剩余的一马援助金和逝世保险。”

李志亮今日发文告说，更新受惠者资料旨在避免因资料不符而导致申请不获批，受惠者可在网上或税收局填表格更新资料。

他说，虽然更新资料非强制性，但财政部鼓励2016年一马援金受惠者，如果资料有变动则受促重新填写2017年表格。

鉴于2016年12月31日距今还有10天，他促请符合资格申请者尽早提出申请。

2017年一马援金表格可向稅收局各分局、稅收服務中心（PKH），以及稅收局城市转型中心免费索取。

申请者也可登录一马援金官网https://ebr1m.hasil.gov.my或www.treasury.gov.my下载表格。

“申请者也可以登录官网https://ebr1m.hasil.gov.my提出申请。”

网上申请只能通过电脑进行，申请副本须备存以供记录用途。

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