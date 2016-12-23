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晉機場到巴士總站 俞利文促建行人走道

发布于 December 23, 2016


（古晋22日讯）古晋区国会议员张健仁特别助理俞利文敦促巴达旺市议会体恤民众的不便，应从古晋国际机场到古晋中环巴士总站构建完善的行人走道，以让机场的民众前往中环巴士总站时都获得便利。
俞利文表示，古晋国际机场到古晋中环巴士总站的道路人行道并不理想，一些道路有行人道而一些则没有，在缺乏管理的情况下，导致了人行道在雨天出现了被雨水淹没，造成使用者的不便。对此，俞利文呼吁古晋国际机场与古晋中环巴士总站这两个频繁领域的管理层为民众提供免费载送服务。
“古晋国际机场是砂拉越南区主要的国际机场，而古晋中环巴士总站是古晋城市公共交通的主要转站中心。因此，古晋中环巴士总站是这两个区域之间最重要的交通中枢枢纽站。”
俞氏说，近来已接获不少公众投诉古晋国际机场前往古晋中环巴士总站的行人走道的不足，特别是对儿童，年长者及携带婴孩家属带来不便。他们走在不完善的行人道，在遇到没有行人道的道路时被迫使用许多车辆高速行驶的马路来行走，这不仅对走路的人有危险，甚至对其他道路使用者也是危险的。
俞氏指出，古晋国际机场曾经提供免费载送服务让民众乘搭前往古晋中环巴士总站。但是现在这项服务已经停止了，这导致了民众只好从古晋国际机场步行到古晋中环巴士总站而让人提心吊胆。他质问，为什么古晋国际机场不能继续提供这项免费在送服务？以及停止这项服务的原因何在？他说，为贫困人士提供机场至古晋中环巴士总站的免费服务可以减轻他们经济上的负担，也可以让他们不必承受发生车祸的风险，这是一举两得。
“马来西亚机场控股有限公司和古晋中环巴士总站的管理层应该使用更多的公共交通，在机场设置特别的停车场以提供免费载送的服务给予人民。许多的国家机场都会特别提供免费巴士直通中环站的服务，这让许多乘客带来方便。”
除此之外余利文也说，不仅仅是古晋机场，其实整个古晋市都面对了公共交通的问题。在此期间，巴达旺市议会应该建造完善的人行道。同时，马来西亚机场控股有限公司和古晋中环巴士总站也应该重新检讨停止免费载送服务的决定。
俞氏也希望巴达旺市议会严重看待这项问题，避免不愉快的意外事件发生。

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