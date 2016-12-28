明年生效最遲7月更換 羅厘須用新反光紙

杨和育在新闻发布会会上，展示罗厘续遵照法规贴上的反光粘纸。

（本报古晋27日讯）马来西亚罗厘同业总会会长杨和育表示，陆路交通局总监总监拿督纳德兹里西隆证实所有重型商用罗厘将于2017年1月1日起采用新款MS828 2011 SIRIM反光粘纸，算是合理条例，不过他呼吁当局于1月1日起让那些到期而必须前往电脑验车中心（Puspakom）验车的罗厘先实行，其余未到期者在到期前往检验时方贴上。

他解释，那是因为每辆罗厘都是必须每半年前往验车一次，新条例在1月1日期落实，尚未贴上新贴纸的罗厘最迟也会在7月1日起贴上反光粘纸。

也是砂拉越罗厘运输总会会长的杨和育续称，目前总会最关注的问题是在1月1日起采用的新反光粘纸条例，应该是前往Puspakom验车的车辆开始，其他尚未到期验车的罗厘暂不受影响才是合理的，因此希望执法当局能正视之，以免造成罗厘业者的损失。

他说，总会已致函交通部申诉有关课题，副本也已寄交到交通部长拿督斯里廖中莱。

他指出，总会得知，有些州属交通部认为，新条例是涵盖所有上路罗厘。

他是今早召开新闻发布会时如是指出。

此外，他形容，其实在2、3年前，在交通部长拿督斯里廖中莱刚上任时，与总会的第一次对话会中，已有意要推展新的反光粘纸，当时总会强烈反对，不是因为品质问题，而是不认同其价格太高。部长在会上承诺协助查询此课题而宣告暂缓执行，事情又经过几个月时间，部长召集第二次对话会时就告知与会者，反光粘纸课题不应再展延实行，因为价格已有调整，因此最后决定在2017年1月1日正式落实上述计划。

他指出，目前，只有2间公司出售合格的反光纸，即3M Malaysia有限公司，以及ORAFOL Reflective Solution有限公司，价格视面积大小与购买数量而不同，约60至80令吉左右。

他指出，总会也吁请所有会员遵循新条例的实施，以免受到执法当局对付，若被罚款，款额将是300令吉。

他说，全马约有120万辆罗厘上路，是相当大的数目。