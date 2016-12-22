首页 新闻 国内新闻 方天興：統考獲佳績 「關中明天會更好」

方天興：統考獲佳績 「關中明天會更好」

发布于 December 22, 2016


（关丹21日讯）独中统考成绩放榜，关丹中华中学学生考获佳绩，该校董事长丹斯里方天兴：“关中明天会更好。”

随着独中统考成绩放榜后，首次获准能够报考统考的关丹中华中学学生成绩表现不俗，令该校董事长方天兴表示，这次的统考成绩印证了关丹中华中学一向来所坚持的办校路线是正确的。

他今日发文告指出，其对于关中的“首考”成绩感到欣慰，因该校有1名学生考获全A（8A）的最佳成绩，而考获7科A的学生有5名，6科A的学生则有4名。

“5项科目取得A佳绩的有2名、3科A的有5名，至于考获2科A佳绩的学生有8名。”

他说，今年该校有113名学生参与初三统考，而各科统考成绩的及格率都在80%以上，整体成绩令人满意。

“关中统考各科的及格率如下，中文（93%）、马来西亚文（90%）、英文（80%）、数学（86%）、科学（92%）、历史（94%）、地理（93%）、美术（90%）。”

“除了对学生考获佳绩表示欣慰，也对关中全体师生对此次成绩的付出表示感谢，希望在全体老师的努力之下，关中会更好！”

另一方面，方天兴也感谢董总主席拿督刘利民、董总首席执行员孔婉莹与教总主席拿督王超群在统考考试期间，亲自到关中考场给关中生加油与打气。

他表示，关中致力为孩子提供优质母语教育的管道，并认为每个人都有接受母语教育的权利，努力落实多源流教育的理念。

“我希望关中在未来可以摆脱人为的阻碍与纷争，全力为母语教育而打拼，让教育回归教育。”

“做为东海岸其中一间拓展母语教育与发扬中华文化的学府，关中将坚定不移地继续为优质教育而努力。”

  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章
  • 阿都嘉化（左4）与安华奥玛（左3）、黄亚添（右1）及颜永俊（左1）一同展示起获的毒品。

    傳統方式「 烹」制海洛因 警捕3男女起值54萬毒品

    （槟城21日讯）毒贩以传统方式“烹”制海洛因，警方在成功捣破炼毒厂后，逮捕3名男女归案，并起获市价约54万令吉毒品。 槟州总警长拿督阿都嘉化总监于周三召开记者会，指警方在接获民众情…
    December 22, 2016
    1 second read

  • 敦馬：確保國家不再虧損 我要「做點事」阻止納吉

    （吉隆坡21日讯）前首相敦马哈迪表示，本身90多岁高龄却没有留在家里含饴弄孙，是因为许多马来西亚人民希望他可以再“做点事情”。 他说，当首相拿督斯里纳吉接任首相职位不久后，就有很多…
    December 22, 2016
    0 second read

  • 李志亮駁斥謠言 援金資料非強制更新

    （布城21日讯）财政部副部长拿督李志亮驳斥社交媒体散播的谣言，否认没有更新2017年一马人民援助金（BR1M）的受惠者，无法获得援金。 他说，受惠者须在3年内至少更新资料一次，或资…
    December 22, 2016
    12 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭