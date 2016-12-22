方天興：統考獲佳績 「關中明天會更好」

（关丹21日讯）独中统考成绩放榜，关丹中华中学学生考获佳绩，该校董事长丹斯里方天兴：“关中明天会更好。”

随着独中统考成绩放榜后，首次获准能够报考统考的关丹中华中学学生成绩表现不俗，令该校董事长方天兴表示，这次的统考成绩印证了关丹中华中学一向来所坚持的办校路线是正确的。

他今日发文告指出，其对于关中的“首考”成绩感到欣慰，因该校有1名学生考获全A（8A）的最佳成绩，而考获7科A的学生有5名，6科A的学生则有4名。

“5项科目取得A佳绩的有2名、3科A的有5名，至于考获2科A佳绩的学生有8名。”

他说，今年该校有113名学生参与初三统考，而各科统考成绩的及格率都在80%以上，整体成绩令人满意。

“关中统考各科的及格率如下，中文（93%）、马来西亚文（90%）、英文（80%）、数学（86%）、科学（92%）、历史（94%）、地理（93%）、美术（90%）。”

“除了对学生考获佳绩表示欣慰，也对关中全体师生对此次成绩的付出表示感谢，希望在全体老师的努力之下，关中会更好！”

另一方面，方天兴也感谢董总主席拿督刘利民、董总首席执行员孔婉莹与教总主席拿督王超群在统考考试期间，亲自到关中考场给关中生加油与打气。

他表示，关中致力为孩子提供优质母语教育的管道，并认为每个人都有接受母语教育的权利，努力落实多源流教育的理念。

“我希望关中在未来可以摆脱人为的阻碍与纷争，全力为母语教育而打拼，让教育回归教育。”

“做为东海岸其中一间拓展母语教育与发扬中华文化的学府，关中将坚定不移地继续为优质教育而努力。”