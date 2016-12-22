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料耗資9萬1350元 籃總加東球場1月提升

发布于 December 22, 2016
出席理事在会议中合摄。
出席理事在会议中合摄。


（本报斯市21日讯）汶莱篮总决议于明年1月维修及更换该会位于加东的室内篮球场场地，预计将耗资汶币9万1千350元。

该会理事会昨晚在加东篮球场会议室召开会议，会议由该会主席林登源主持，有关议案也获得出席理事的一致通过。

有鉴于篮球场地逾15年没有维修，该会在较早时召开会议，同时以林登源为首成立了一个筹修小组委员会。

筹修小组成员包括副主任周副宽、委员有邱永昌、刘日湘、林登财、何宝山、洪秉正、王徐球、蔡德志、孙进隆、孙胜利及蔡仔运。

有关计划也获得4家工程公司竞标，最后在会议上一致通过遴选Unicorp公司兴建符合国际篮球联合会标准的球场，多种材料包括来自法国的GERFLOR运动地板，其投标标价为汶币9万1千350元。

有关工程预计花费2个月半的时间，届时汶莱篮总球场将暂时关闭。此外，汶莱篮总理事会在会议上也一致通过购买健身品材，预计花费汶币2万3千952元。

会议中也提及向文青体育部申请球架事宜，信函将由现任秘书写信申请，是否能申请到还是未知数。不过理事会也预留一笔预算，以作为购买2个篮球架和球框之用。

出席会议的包括该会顾问曾瑞吉、吴景添、署理主席邱永昌、副主席孙胜利、林登财，吴国安、叶宝山及该会理事成员。

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