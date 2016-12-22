斃3嫌逮1人起獲土質炸彈 印尼警破聖誕恐襲陰謀

21日，印尼反恐警察在嗅探犬协助下，在3名恐怖嫌犯藏身的屋子外搜寻爆炸物。 （法新社）

（印尼雅加达21日综合电）印尼警方21日粉碎一个在圣诞节和元旦发动自杀式炸弹袭击的阴谋。据报道，印尼警方当天上午对首都雅加达附近南唐格朗市的一处居民区进行反恐搜捕行动，击毙3名恐怖嫌犯并逮捕1人。

印尼国家警察总局发言人在21日举行的新闻发布会上说，警方当天抓获1名恐怖嫌疑人，并根据其提供的线索，发现另外3名恐怖嫌疑人藏身于当地一所民房。

发言人说，3名恐嫌在警方的搜捕行动中拒绝投降，并从屋内向警察投掷炸弹，但炸弹未能引爆。这3人在与警方交火中被击毙。警方还在其住所内发现一枚未引爆的土制炸弹。

警方在对抓获的嫌疑人初审后发现，这些恐怖嫌疑人原计划在圣诞节和元旦期间发动自杀式袭击。警方目前正在确认这些嫌疑人是否与国内外的恐怖网络有关。

此前一天，印尼警方说，他们正在盘问14名策划在雅加达发动自杀式袭击的嫌犯。他们据说与极端组织“伊斯兰国”（IS）的印尼头目巴伦有联系，以及从他那里获得经费。

20002年印尼巴厘岛发生恐怖袭击导致200余人丧生后，印尼政府加大对境内恐怖主义势力的打击力度，但零星的恐怖袭击事件仍时有发生。今年1月14日，雅加达市中心发生多起爆炸事件，造成至少7人死亡、17人受伤。