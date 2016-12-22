首页 新闻 国内新闻 敦馬：確保國家不再虧損 我要「做點事」阻止納吉

敦馬：確保國家不再虧損 我要「做點事」阻止納吉

发布于 December 22, 2016


（吉隆坡21日讯）前首相敦马哈迪表示，本身90多岁高龄却没有留在家里含饴弄孙，是因为许多马来西亚人民希望他可以再“做点事情”。

他说，当首相拿督斯里纳吉接任首相职位不久后，就有很多巫裔及非巫裔对于纳吉的领导及方向感到不满，许多小型企业及工程也因为无法竞争而结业。

“是的！他正在废除所谓我的裙带主义，但他们却声称，他的裙带主义正对着他们干。”

他指出，本身曾把这些人士对政府的不满，如经济政策、一个马来西亚口号等等，传达给纳吉，但纳吉却充耳不闻。

马哈迪今日透过部落格表示，纳吉在之后更爆发了一马发展公司丑闻，对纳吉不满的人士点出了纳吉以高利息及10%佣金借贷420亿令吉、投资数十亿令吉项目前没做好详尽调查、把资金收在可疑的地方等等。

因此，他认为，他必须出手做一些事情以阻止纳吉这样的行为。

“这个国家已经流失了很多金钱。我告诉纳吉，我不能再支持他，因此我决定退出巫统。”

敦马说，现在已经不是人们要他做一些事情，而是他本身认为他应该阻止纳吉的行为，以确保国家不会有进一步的亏损。

他指出，本身发现我国的法律已经对纳吉无效，总警长及总检察长都透过一些程序保护纳吉，甚至国会也已经无法代替人民发表对纳吉不信任的心声。

马哈迪说，纳吉没有因为被公开抨击偷取公众金钱而停止这些行为，他甚至继续这些灾难性的行为，尽管没有办法偿还420亿令吉，但纳吉仍然继续借更多的钱。

他说，纳吉现在借550亿令吉给东海岸铁道，另外500亿给高铁，现在即使知道所有部门都会超出预算，纳吉却又要建160亿令吉的泛婆罗洲高速公路。

他担心，我国最终在因为没有办法偿还巨大的贷款而面临破财，除非我国售卖所有的资产套现。

  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章
  • 阿都嘉化（左4）与安华奥玛（左3）、黄亚添（右1）及颜永俊（左1）一同展示起获的毒品。

    傳統方式「 烹」制海洛因 警捕3男女起值54萬毒品

    （槟城21日讯）毒贩以传统方式“烹”制海洛因，警方在成功捣破炼毒厂后，逮捕3名男女归案，并起获市价约54万令吉毒品。 槟州总警长拿督阿都嘉化总监于周三召开记者会，指警方在接获民众情…
    December 22, 2016
    1 second read

  • 方天興：統考獲佳績 「關中明天會更好」

    （关丹21日讯）独中统考成绩放榜，关丹中华中学学生考获佳绩，该校董事长丹斯里方天兴：“关中明天会更好。” 随着独中统考成绩放榜后，首次获准能够报考统考的关丹中华中学学生成绩表现不俗…
    December 22, 2016
    4 second read

  • 李志亮駁斥謠言 援金資料非強制更新

    （布城21日讯）财政部副部长拿督李志亮驳斥社交媒体散播的谣言，否认没有更新2017年一马人民援助金（BR1M）的受惠者，无法获得援金。 他说，受惠者须在3年内至少更新资料一次，或资…
    December 22, 2016
    12 second read
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭