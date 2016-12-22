敦馬：確保國家不再虧損 我要「做點事」阻止納吉

（吉隆坡21日讯）前首相敦马哈迪表示，本身90多岁高龄却没有留在家里含饴弄孙，是因为许多马来西亚人民希望他可以再“做点事情”。

他说，当首相拿督斯里纳吉接任首相职位不久后，就有很多巫裔及非巫裔对于纳吉的领导及方向感到不满，许多小型企业及工程也因为无法竞争而结业。

“是的！他正在废除所谓我的裙带主义，但他们却声称，他的裙带主义正对着他们干。”

他指出，本身曾把这些人士对政府的不满，如经济政策、一个马来西亚口号等等，传达给纳吉，但纳吉却充耳不闻。

马哈迪今日透过部落格表示，纳吉在之后更爆发了一马发展公司丑闻，对纳吉不满的人士点出了纳吉以高利息及10%佣金借贷420亿令吉、投资数十亿令吉项目前没做好详尽调查、把资金收在可疑的地方等等。

因此，他认为，他必须出手做一些事情以阻止纳吉这样的行为。

“这个国家已经流失了很多金钱。我告诉纳吉，我不能再支持他，因此我决定退出巫统。”

敦马说，现在已经不是人们要他做一些事情，而是他本身认为他应该阻止纳吉的行为，以确保国家不会有进一步的亏损。

他指出，本身发现我国的法律已经对纳吉无效，总警长及总检察长都透过一些程序保护纳吉，甚至国会也已经无法代替人民发表对纳吉不信任的心声。

马哈迪说，纳吉没有因为被公开抨击偷取公众金钱而停止这些行为，他甚至继续这些灾难性的行为，尽管没有办法偿还420亿令吉，但纳吉仍然继续借更多的钱。

他说，纳吉现在借550亿令吉给东海岸铁道，另外500亿给高铁，现在即使知道所有部门都会超出预算，纳吉却又要建160亿令吉的泛婆罗洲高速公路。

他担心，我国最终在因为没有办法偿还巨大的贷款而面临破财，除非我国售卖所有的资产套现。