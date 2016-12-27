首页 新闻 国内新闻 提供加料綠茶香煙 警扣22人破聖誕「毒趴」

提供加料綠茶香煙 警扣22人破聖誕「毒趴」

发布于 December 27, 2016
阿斯里（右2）展示起获的“加料”饮料和香烟，左为罗兹、希尔米（左2），右为郑闵珲。
阿斯里（右2）展示起获的“加料”饮料和香烟，左为罗兹、希尔米（左2），右为郑闵珲。


（亚罗士打26日讯）警方破圣诞“毒趴”狂野派对，揭业者提供加料的“毒”绿茶及香烟，扣查22名狂欢“毒虫”。
太子路过港一家夜店的圣诞倒数狂欢夜，竟充斥各类毒品。警方据情报突击该夜店，当场检查了171名夜店狂欢客的尿液，当中22名介于18岁至57岁的男女，既18名男子及4名女子的尿检呈阳性反应。被扣毒虫，分别为19名华裔及3名巫裔。由于必须等待进一步的化验报告出炉，他们暂获警方保释。
吉州总警长拿督阿斯里总监周一召开记者会表示，警方是于圣诞节凌晨约1时，突击上述夜店，逮捕一名41岁印裔夜店负责人，并搜获17包K他命、113颗5仔、1包红色粉状摇头丸，1包蓝色粉状摇头丸、20颗摇头丸，1瓶390毫升“加料”疑有毒品的饮料，以及5包各装有5支相信是混合毒品的香烟。
涉嫌提供毒品的夜店负责人将延长扣留3天至本月27日。阿斯里指出，警方将援引1952年危险毒品法令第39A（1）项条文调查此案，一旦罪成可监禁不超过2至5年，另加最少3至9下鞭苔。夜店经营者因涉嫌允许该店作为吸毒及滥用毒品场所而抵触1952年危险毒品法令第13（C）项条文，一旦罪成罚款不超过1万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施。
他表示，警方将与地方政府商讨，以便撤销这些违规的夜店营业执照。出席记者会者，包括哥打士打县警区主任罗兹、吉州警方肃毒组主任希尔米,以及查案官郑闵珲。
出席狂欢派对，小心喝到有“毒”的饮料！
阿斯里提醒欲前往夜店狂欢的年轻人提高警觉，在即将来临的新年倒数派对中，避免在不知情下喝了混合毒品的饮料而染上毒瘾。他促请家长们多关注孩子在外的一举一动，以免成为毒贩的目标。
他补充，除了娱乐场所，校园也沦为毒品入侵的地方，毒贩会以毒品引诱学生或青少年，让他们在不知情下吸毒染上瘾。

  • 赛哈密（左2起）携夫人潘斯里莎丽花派送物资予在大马的罗兴亚人。

    坐視不管羅興亞課題 賽哈密：會令亞細安丟臉

    （吉隆坡26日讯）促亚细安插手解决缅甸罗兴亚课题，伊斯兰教大会组织缅甸罗兴亚移民特使的丹斯里赛哈密指出：“倘若亚细安继续坐视不管罗兴亚课题，只会令到亚细安非常丢脸”。 …
    December 27, 2016
    0 second read
  • 有关当局在接获土崩及闪电水灾后，前往受影响地点展开清理工作。

    彭民防部：情況已受控制 金馬侖聖誕節土崩

    （金马仑26日讯）尽管金马仑高原昨日豪雨不断，不过冷力苏丹阿布巴卡水坝水位仍处于正常水平。 …
    December 27, 2016
    0 second read
  • 日本海上自卫队派出舰艇远距离跟踪监视“辽宁号”，并指编队共有8艘战舰。（中新社）

    「遼寧號」經宮古海峽 日本：編隊有8戰艦

    （日本东京26日综合）东海及台海局势持续升温，“辽宁号”航母编队首次突破第一岛链，经日本宫古海峡赴西太平洋远海训练，引发日台高度紧张，日本海上自卫队派出舰艇，远距离跟踪监视，并指编…
    December 27, 2016
    1 second read
载入更多相关文章
Load More In 国内新闻
评论功能已关闭