提供加料綠茶香煙 警扣22人破聖誕「毒趴」

阿斯里（右2）展示起获的“加料”饮料和香烟，左为罗兹、希尔米（左2），右为郑闵珲。

（亚罗士打26日讯）警方破圣诞“毒趴”狂野派对，揭业者提供加料的“毒”绿茶及香烟，扣查22名狂欢“毒虫”。

太子路过港一家夜店的圣诞倒数狂欢夜，竟充斥各类毒品。警方据情报突击该夜店，当场检查了171名夜店狂欢客的尿液，当中22名介于18岁至57岁的男女，既18名男子及4名女子的尿检呈阳性反应。被扣毒虫，分别为19名华裔及3名巫裔。由于必须等待进一步的化验报告出炉，他们暂获警方保释。

吉州总警长拿督阿斯里总监周一召开记者会表示，警方是于圣诞节凌晨约1时，突击上述夜店，逮捕一名41岁印裔夜店负责人，并搜获17包K他命、113颗5仔、1包红色粉状摇头丸，1包蓝色粉状摇头丸、20颗摇头丸，1瓶390毫升“加料”疑有毒品的饮料，以及5包各装有5支相信是混合毒品的香烟。

涉嫌提供毒品的夜店负责人将延长扣留3天至本月27日。阿斯里指出，警方将援引1952年危险毒品法令第39A（1）项条文调查此案，一旦罪成可监禁不超过2至5年，另加最少3至9下鞭苔。夜店经营者因涉嫌允许该店作为吸毒及滥用毒品场所而抵触1952年危险毒品法令第13（C）项条文，一旦罪成罚款不超过1万令吉或监禁不超过5年，或两者兼施。

他表示，警方将与地方政府商讨，以便撤销这些违规的夜店营业执照。出席记者会者，包括哥打士打县警区主任罗兹、吉州警方肃毒组主任希尔米,以及查案官郑闵珲。

出席狂欢派对，小心喝到有“毒”的饮料！

阿斯里提醒欲前往夜店狂欢的年轻人提高警觉，在即将来临的新年倒数派对中，避免在不知情下喝了混合毒品的饮料而染上毒瘾。他促请家长们多关注孩子在外的一举一动，以免成为毒贩的目标。

他补充，除了娱乐场所，校园也沦为毒品入侵的地方，毒贩会以毒品引诱学生或青少年，让他们在不知情下吸毒染上瘾。