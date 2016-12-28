推廣旅業有阻礙 許多技術問題待解決

古晋老街的生活故事是它的灵魂，更是旅游业的重要软体。

（本报古晋27日讯）砂拉越华人学术研究会副会长蔡集淞表示，政府推广旅游业固然很重要，但许多技术问题如公共交通、住宿和旅游建设仍没有处理好。

他说，尤其是公共交通的不便利，使许多到来古晋的自由行游客面对许多问题。

“古晋甚至整个砂拉越，会比较吸引自由行游客。因为我们没有大规模的商场和景点，所以游客比较多是自由行，在市区就常看见有很多洋人三五人一起走。自由行的游客数量以古晋游客的比例来说占很大部份。”

他指出，目前古晋对他们来说交通很不方便，这些人会否再来无从得知，但若搞旅游业的努力中，客人只来一次就不再来，要永续经营也不见得会有好成绩。

也是砂拉越华人学术研究会属下文化导览团长的蔡集淞接受《联合日报》访问时说，我们可以举出许多游客要来砂拉越旅行的理由与特色，但这是情感的部份。若真要推动旅游业就不是情感可以解决的问题，推动旅游业需要多方面因素的结合，不仅是景点。

他认为，游客到来砂州，首先考量的是交通问题，砂州在公共交通方面没有做得好。通过旅行团到来的游客没有问题，但是自由行的游客就面对问题。

此外，他称，酒店不够也是一个问题，游客的选择就只有那些。

他坦言，旅游局这几年的确努力在做文宣推广，宣传固然重要，但把人带来了之后要怎样去安顿他们?本州旅游基本设施必需适度做提升。

他称，在古晋，许多游客会租用自行车到处游览，但是政府没有提供必需的基本建设，以保障游客的安全。

讓遊客有最大收穫

官方民間需要合作

（本报古晋27日讯）砂拉越华人学术研究会副会长蔡集淞建议旅游、文化与艺术部与民间组织合作，加强景点的资讯与导览，让游客在砂州的旅游中收获更大。

他说，砂州有很多景点，但是当局并没有努力经营景点的内容。游客走在旅游景点，我们就要把背后的故事告诉人家，最简单的方法是告示牌。但是，很多景点都没有告示牌。

“就以古晋市区的老街为例，现有的资料跟80年代的差不多，没有增加新的点。官方可以结合民间组织或企业来做好这事。就像外地旅游并不完全是官方在做，而是结合了民间的努力。”

他指出，当局在国外的宣传跟大家所理解认识的有落差，也有些东西是大家不知道的，旅游局为何不把它当成民众教育，让民众也多一点管道得到资讯。

他相信，如果官方和民间在旅游业能结合起来，游客到这里的收获更大，很多东西更有趣。

也是砂拉越华人学术研究会文化导览团长的蔡集淞指出，民间面对的问题是经费。在大力推动旅游业的同时，与其官方一手包办不如借力使力，与民间组织配合。

“若民间组织有任何的概念可建议到旅游部，经由审核获得拨款支助。国外旅游景点的导览团大多是由非政府组织在做。民间组织会做得更好，因为他们的出发点纯粹是因为热爱，而不只是考虑赚钱，他们会有很多本土的想法，并由官方去支持让这想法遍地开花。”

他认为，这样的旅游氛围就比较自然，而不是官方来打造的旅游。

蔡集淞：搞旅遊重要軟件

老街巷須留住靈魂

（本报古晋27日讯）身为老街导览员的蔡集淞表示，留住老街巷的灵魂，是搞旅游的重要软件，而马来西亚和古晋都还有这个条件。

他说，老街巷的灵魂是来自于街巷还有人住在这里，一旦人搬走了，街巷会失去原味。这情况在许多地方国家都能看到，老街巷上只有联锁店，当地工作的人流动很快。老街坊的离开，不只是人走了，也把整个故事带走。

他指出，目前整个世界的旅游趋势，旅客不只是看景点，也为了增广见闻，去学习多点东西，看与自己平常不一样的生活方式。

因此，他认为，旅游局要确保如何在发展旅游业的过程中，不会只是把旧街坊挤走，在景区做游客要店。

“如果这样，游客到来不会有惊喜，游客很容易感觉到你一问三不知，你只是听说的、看资料的。但若游客要听见你是三代人在这里生活，那你说的可能是真的，这是道地的生活。”

他认为，古晋迷人的地方就在这里，洋人背包客混在这里生活，把这里当成一种生活方式，他们走得很慢，会与街坊闲聊几句。这个是目前流行的旅游方式，而古晋有这个潜能。

他指出，古晋的历史也只有大约150年，今天古晋之所以珍贵，是因为当周边国家的老地区商业化，如新加坡牛车水，当他们来到古晋，游客就会觉得这个地方很真。

所以，他在接受《联合日报》访问时说，政府应该借鉴别人的例子来发展砂州的旅游业。古晋可贵是因为她是活的，若旅游的软体一走，故事就不再回来。

蔡集淞：文化遺產保護很重要

發展旅業應含商業

（本报古晋27日讯）砂拉越华人学术研究会副会长蔡集淞表示，政府在保护老街文化遗产发展旅游业的同时，也要把当地的商业算进去。

他说，文化遗产保护很重要，但商业也要算进里面，政府不能把当地的商业抽走。保护街上的文化、老行业、老店屋和他们生意也很重要。

他指出，古晋市中心的老街原本就是商业区，她的文化价值是我们加上去的。在七、八十年前，当时文化的累积还不够，今天大家可以在每个转角加上文化的说法，但她的本质还是商业区。

“这里的人要靠生意过日子，我们把游客带来，其他人潮也要回来。所以，旅游要看得广泛一点，一方面搞旅游业，另一方面也让本地人愿意回来老街。”

但是，他表示，在他所看到的情况，政府在这方面很迟顿，很多东西没有真正为社区的人设想。

蔡集淞接受《联合日报》访问时说，旅游业是重振老街区的唯一方法，除了搞水上德士、黄金桥之外，要如何把这条街的生活故事留下来更是重要。

所以，他认为，政府必须要支持在老街做生意的人，确保他们可以做得久或帮助他们转型。

“比如说工匠，他们做的东西可以填饱肚子但很难赚钱，下一代也难接手，那很辛苦的工作。政府应该为他们提供机会，例如安排考察，看能否把店转型，成为一种表演，这是游客要看的东西。商家继续卖东西，但他有一个工坊可以让游客看，在提升设备和技术后，做一些可以让游客可以带走纪念品。”

他认为，要民间自动转型很困难，他们面对经费和各方面问题。而且，他们不敢乱转，因为不知道未来会怎样。但如果有政府打包票，帮你转型或列为旅游业的宣传重点，那大家就会有信心。

他指出，这是旅游部需要考量的，若经费不够，政府可以找企业一起配合，把方向捉准，与民间结合起来集思广益。

另一方面，他说，当政府要搞旅游活动，例如赛船盛会，政府带来了一大群小贩，使当地商家的生意一落千丈。

“活动一来，古晋老街这一带商家的生意就掉。原本搞活动带来人潮，生意额应该起，但是现实是活动一来生意就掉，因为封路大家都来不了。卖吃的被小贩抢生意，卖纪念品的对面也卖纪念品。”

他并不认为这是正确的做法。搞大型活动会影响交通，其他人很难开车来到，但政府至少必须考虑到，那些来到参加活动的人，应该鼓励他们在这里消费，活动的档口不要多到影响店家的生意。

他认为，政府要做到真的能帮忙。而不是前面在热闹的时候，后面是一条街是空的。

沈鉑斯：各族美食大雜燴

砂旅遊優勢被忽視

（本报古晋27日讯）青运砂州分会主席沈铂斯认为，砂拉越各族文化汇聚的美食大杂烩，造就砂拉越为一个美食天堂。这些优势，有关单位过去以来都没有加以放大及宣传。

他指出，其实砂拉越旅游涵盖几个层面， 我们是个真正多元民族的地方，这里有逾26个民族，是个种族和谐的地方，各族文化相融合，汇聚出璀璨的火花。

他认为，这是一个相当吸引人的旅游卖点。

“不仅如此，我们也可以发展生态旅游，记得我们旅游的优势，砂拉越有姆禄国家公园，尼亚石洞，巴哥国家公园，人猿保育区，还有广阔的热带雨林，这些都是得天独厚，无法取代的。”

沈铂斯接受《联合日报》访问时说，来自西马的友人在尝完本地美食，哥罗面与叻沙，及其他美食，皆赞不决口。

他称，砂拉越不单单拥有华人各籍贯美食，我们还有还有逾二十种族的传统美食，包括伊班，比达友，本南及等等族群。

“砂旅游业发展潜能无限大，需全民及有关单位去捍卫与成就！”

他说，最近一年来，我们发现旅游业开始有动静了，香港直航开辟了，明年头也有台湾包机行程，这都是良好的预兆。

然而，他指出，过往的旅游业过于保守，只是侧重在推动几个大型活动，如热带雨林音乐节，却忽略了砂最实在的内涵，主要的旅游产品。

不过，他相信，不怕慢，只怕站。在结合种种利好因素下，大家都怀有共同目标，自我武装，人人都是旅游大使，共同捍卫这些游客及航线，最后砂旅游业将绽放光明。