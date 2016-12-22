指阿學故意提可蘭經拉票 控方欲證有犯罪意圖

20日，雅加达首都特区首长钟万学（中）在雅加达地方法院等待当天的审讯开始。现场有多名警方人员戒备。 （法新社）

（印尼雅加达21日综合电）印尼检控官20日强调，将提出证据证明被控亵渎伊斯兰的雅加达首都特区首长钟万学有犯罪意图，并称钟万学任职期间推出的亲穆斯林政策不足以证明他的清白。

20日，钟万学被控亵渎伊斯兰案进行第二次审讯，钟万学在上周的第一天审讯中否认指控，20日轮到检控方对被告人的供证做出回应。

主控官阿里说：“我们会呈上证据证明被控触犯刑法第156和第156a的被告，绝对有犯罪意图。”

阿里指出，钟万学在竞选活动上的言论与他以首长身份走访选区的行程毫不相干，因此检方认为，钟万学故意提起可兰经纯粹是为了争取更多选票，因为千岛区居民大多数是穆斯林。“我们绝对不能忽略钟万学企图以可兰经为工具来欺骗居民，以争取更多选票的意图。”

钟万学上周含泪供证，强调他绝对不可能亵渎伊斯兰。他举出自己在地方上为穆斯林社群做了很多事，如过去担任东勿里洞市议员、东勿里洞县长和雅加达首长期间推出了许多亲穆斯林政策，包括建造多座清真寺、送清真寺服务员到沙特阿拉伯朝觐、在斋戒月让穆斯林公务员提早下班、定期进行伊斯兰布施等。

可是阿里20日指出：“他在执政期间推出的政策，用的是区域预算，因此他推出这些政策只能算是他在执行他身为公务员的义务，我们不能把这些事情当作是证明他清白的证据。”

阿里还说，钟万学和他的律师团提出的辩护没有任何法律依据，要求法院驳回他们的辩护。

20日和上周一样，数百名来自伊斯兰运动联盟和伊斯兰捍卫阵线的强硬派穆斯林聚集在法院外，高举布条和大喊口号，要当局逮捕钟万学。

钟万学在11月被警方列为嫌犯，但至今未被拘捕。他依然是明年2月雅加达首都特区首长选举的候选人之一。

钟万学的几百名包括穆斯林的支持者20日也到法院声援他，其中一名穆斯林说：“阿学（钟万学小名）是无罪的。他并没有亵渎伊斯兰。阿学已多次道歉，我们身为穆斯林应该原谅他。”

在印尼，过去几乎所有的亵渎案最终都被判罪名成立。钟万学若罪名成立，就必须退出特区首长选举，不只不能寻求连任，政治生涯也将因此告终。

这起案子受到广泛关注，分析员普遍认为此案是对印尼这个穆斯林大国宗教容忍的考验。此案将在27日续审。