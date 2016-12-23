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指政府賣SACOFA股權 莫壯平要張施出示證據

发布于 December 23, 2016


（古晋22日讯）人联党巴都林当支部青年团针对古晋国会议员张建仁在昨日发表政府把SACOFA的股权卖掉一事感到费解。
“张建仁提到SACOFA已经被私人公司收购，是何时被收购？巴都林当区州议员施志豪在今年州选之前在报章上秀成绩单的时候，已经说明施志豪本身在州议会里质疑砂州政府有意变卖SACOFA的股权，最终这份交易在舆论压力下被逼取消。但是，张建仁却在报章上提到SACOFA已经把股份卖给私人公司。这有没有在误导民众？”
“今年州选举至今才短短的几个月罢了，难道在SACOFA在这短短几个月内就被卖到股份？到底要听谁的话？”
莫壮平要张建仁和施志豪把他们个别的证据拿出来证明到底SACOFA是什么时候把股份卖给私人公司，同时要证明谁的证据才是真的。
当然，他表示，SACOFA的股份被卖掉也要质问反对党到底有没有在州议会内和州议会外认真的监督政府? 如果张建仁或施志豪真的有认真的监督政府，为什么SACOFA的股份会被卖到。难道反对党没有即刻阻止吗？为什么要等到股份被私人公司买下来后才来发表文告。
他认为，这件事情再次证明，反对党每次都告诉人民他们会监督政府，但是每次都在事情发生后才来在报章上发表文告，这要怎样让人民相信这些来之西马的反对党可以为砂拉越人民捍卫人民的权益。

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