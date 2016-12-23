拒絕眾議院傳喚 菲前司法部長遭起訴

菲律宾前司法部长德利马。 （法新社）

（菲律宾马尼拉22日综合电）菲律宾前司法部长、现任参议员德利马21日因拒绝接受众议院传唤，并指示他人不配合众议院调查而遭到菲国司法部起诉。

今年57岁的德利马在菲律宾前总统艾奎诺三世任内长期担任司法部长职务，后辞职代表艾奎诺领导的自由党投入参议员选举，在今年5月菲国大选中当选参议员。她被一些毒枭指控在司法部长任内收受贿赂，为毒品犯罪活动充当“保护伞”。德利马的前司机兼情人罗尼·达延此前已公开承认，曾替德利马向毒枭收钱。

菲律宾众议院之前为调查新比利必监狱内毒品泛滥问题召开听证会，四度传唤德利马出席均被其拒绝。德利马还发手机短信给罗尼·达延的女儿，要求罗尼·达延不要出席众议院听证会并四处躲藏。菲律宾司法部21日在奎松市一家法院起诉德利马涉嫌违反菲国刑法第150条关于拒不服从国会及其下属委员会传唤的有关规定。

根据菲律宾刑法规定，一旦罪名成立，被告可能被判处6个月以下有期徒刑。菲律宾司法部在起诉书中声称，德利马通过短信要求罗尼·达延藏匿及不要出席国会听证会已构成限制证人出席作证的违法情节。

与菲律宾司法部一起起诉德利马的原告还包括菲国众议长阿尔瓦雷斯、众议院多数党领袖法里纳斯、众议院司法委员会主席乌马利等人。

德利马一直矢口否认自己与新比利必监狱内毒品问题有关，辩解称自己只是因为高调反对杜特蒂总统而遭到当局诽谤。

菲律宾司法部21日还透露，针对德利马和其他前任政府官员及毒枭涉嫌贩毒活动的相关指控目前已完成初步调查程序。