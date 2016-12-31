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手握刀 頸胸有傷 店員失聯3天斃命

发布于 December 31, 2016


（亚罗士打30日讯）杂货店店员失联3天，友人联络不上他后上门查看，结果发现他卧尸在店屋楼上的住所，地上有血迹，手上还握着一把刀，颈部似有割伤和胸前似有被捅的痕迹。

死者是印度籍男子西迪巴兰比尔（38岁），他是于昨晚（周四）约9时55分，被发现倒毙在其居住的亚罗士打钢沙路英雄园一间杂货店楼上。

其友人哈林（56岁，退休人士）表示，他联络不上西迪已3天，于昨晚约7时许上门找他，平时其住所的大门有上锁，但昨天却能推开，他开门进去后就发现西迪倒毙在地上，地上有血迹，手上还握着一把刀，颈部及胸前看似有伤痕，于是立刻报警及联络其亲戚尤索夫。

他说，他发现西迪时，其脸部及手脚已发黑，而且已发臭，相信已毙命数天。

他说，死者的妻子和3名孩子都在印度，死者是在此杂货店任职店员，其杂货店老板不在，因嫁女儿而去了印度。
据死者的亲戚尤索夫（46岁）表示，据派报员告知，死者任职的杂货店已3天没有开店。

哥打士打警区主任莫哈末罗兹表示，死者是独居在杂货店楼上，医院证实死者或在3天前已毙命，被发现时其身旁附近有一把刀。

他说，在等待死者的死因报告出炉前，警方暂列此案为猝死案。

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