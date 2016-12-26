怡保向陽童軍隔4年再打造 88米瞭望塔列大馬紀錄

（怡保24日讯）继创下全马最高和最大的童军先锋工程瞭望塔，事隔4年后，怡保向阳童军于今年11月第4个周未开始在巴占篮球场消闲中心日夜赶搭“最长童军先锋工程瞭望塔”，该88米长的瞭望塔成功列入大马纪录大全!

该工程动用超过30名童军成员、采用1千600块红木及200块竹子，制作长达88米孤状形的最长童军先锋工程瞭望塔， 制作费近7万令吉。而童军成员没有采用先进的机械或是钉子进行制作，瞭望塔仅使用绳子制作。

打扪区国会议员拿督斯里胡斯尼周六为这项缔造大马纪录的活动致开幕词时说，来自日本大阪及台湾的童军代表团队嘉宾以及全国各州逾1千名男女童军也出席观礼，见证历史性一刻，而他将把活动上的大合照放在其住家。

霹雳童军协会总监阿莫阿册较早前致词时说，霹雳怡保向阳童军曾在2008年打造“全马最高童军先锋工程瞭望塔以及2012年打造全马”最大的童军先锋工程建筑（Scout Pioneering Structure）鸟巢”，而被列入大马纪录大全。

“相隔4年后，怡保向阳童军再次缔造88米长的“最长童军先锋工程瞭望塔”，第3次成功被列入大马纪录大全，与此同时，“最长童军先锋工程瞭望塔”将会参与第1届国际童军技能比赛。”

怡保向阳童军先锋工程总策划温耀康致词时表示，“最长童军先锋工程瞭望塔”的整个制作工程，有80%是由青少年参与，另20%则是年长的童军一起监督完工。

也是霹雳童军协会副总监及霹雳怡保向阳童军中心秘书的他说，制作“最长童军先锋工程瞭望塔”的工程计划可说深具挑战性，不过获得巴占社区以及怡保向阳童军众成员强力推动之下，最终完成这项壮举。