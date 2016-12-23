快樂指數調查倒數第二 馬逾半打工族不開心

（吉隆坡22日讯）你快乐吗？根据一项由“jobsDB与JobStreet.com”于今年6月在亚洲地区进行的联合调查显示，在5万零686名受访者当中，马来西亚打工族的快乐指数，是排在最后第2位，且还排在越南之后。

调查是根据0至10分计算，0分为极度不快乐（extremely unhappy），10分则是“非常快乐”（extremely happy），其中大马的雇员平均分数是5.22，而最高分的菲律宾则是6.25。

调查显示，超过一半（52%）的大马雇员并不快乐，并感觉到本身与工作角色脱节，有些甚至处于极度不满的程度，即在1至11分的满意度中，打下最低分的1分。

当中，有23%的受访者对工作感到中等（neutral），而只有25％的人是快乐的，并对他们的工作感到欣喜。

追根究底，“管理和领导团队”再次成为员工不满意工作的主要原因。同时，受访者认为“职业发展机会”是另一个因素，其次是“老板或直接上司”。

新加坡5.09分排在最后

至于最不快乐的上班族，就是以5.09分排在最后的新加坡了。他们当中很多认为目前的职位缺乏职业发展或晋升机会，也与雇主的管理不善和发展计划有关，以及缺乏福利而导致工作场所的生产力下降。

调查中另一个令人关注的发现是，超过20％的受访者希望离开目前的工作，在其他地方寻求他们的幸福，少数受访者表示他们希望在未来6个月内改变职业，并开始新的生涯。

Jobstreet.com经理祝郁盈表示：“管理团队是负责领导和激励他们的员工队伍。因此，公司必须由上至下，投资在经理和员工的培训和发展课程，因为当一个良好的管理团队形成时，就会有快乐的员工。”

这项调查的受访者概括来自各种领域的不同年龄层与教育程度的雇员，涉及的国家包括马来西亚、新加坡、印尼、菲律宾、越南、泰国及香港。