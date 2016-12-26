德聖誕市場襲擊案嫌犯 逃往意大利遭警擊斃

（意大利罗马24日综合电）意大利内政部长明尼蒂23日确认，意警方当天凌晨在米兰附近击毙了德国柏林圣诞市场袭击案嫌疑犯阿尼斯·阿姆里。

意大利警方反恐调查部门消息称，被击毙男子身上没有身份证件。经指纹和面部特征比对，确定此人为嫌犯阿尼斯。

据意大利安莎社报道，阿尼斯是经法国乘火车前往意大利都灵，之后又从都灵乘火车于当地时间23日凌晨1时左右抵达米兰。凌晨4时左右，阿尼斯遇到两名巡逻警察，在警察要求出示证件时，阿尼斯掏出手枪向警察射击，随后被一名29岁的实习警察击毙。另外一名警察肩部受伤，无生命危险。

明尼蒂对媒体表示，意大利全国各地都有严密监控，“当有人进入我们国家时，我们有能力对他进行身份识别，这意味着意大利的安全防卫系统起到了作用。”

意大利总理真蒂洛尼称，意方已将嫌犯被击毙一事通报德国总理默克尔。

本月19日晚间，一辆货车突然撞入位于柏林市中心的布赖特沙伊德广场圣诞市场，导致12人遇难，近50人受伤。21日，德国警方在袭击者驾驶的汽车内发现了突尼斯籍男性难民阿尼斯的身份证件，因此将其锁定为这起袭击案的嫌疑人，并对其实施追捕。

德国媒体报道，阿尼斯可能属于一个在德国的极端组织。该组织2015年起开始策划针对德国的袭击。