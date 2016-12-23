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德浪烏山土青團 推展道路安全運動

发布于 December 23, 2016
土保党德浪乌山区部青年团团长多米尼（左2）与州议员丹尼斯奥（右1）在圣诞、新年道路安全觉醒运动推展礼后合摄。
土保党德浪乌山区部青年团团长多米尼（左2）与州议员丹尼斯奥（右1）在圣诞、新年道路安全觉醒运动推展礼后合摄。


（本报美里22讯）土保党德浪乌山区部青年团今日于柏迈再也卫星镇举行圣诞、新年道路安全觉醒运动之“安全提示贴”推展礼，共有40部四驱车贴上印有“Always Drive Safely、We care for your safety”（始终保持驾驶安全、我们关心您的安全）字眼的貼紙，以提醒驾驶员时时处处注意安全驾驶。
青年团团长多米尼表示，他们是第一次在佳节前夕策划举办“佳节安全回乡”道路安全觉醒活动，目的是要提高郊区道路使用者的交通安全意识。
他说，佳节自驾、拼车返乡渐成潮流。然而不少驾驶人缺乏长途、山区公路驾驶经验，加上回家心切，发生交通事故的风险增加。
“近年来各地区交通大发展，给群众出行和生活带来极大便利。但目前还有一些偏远地区存在交通安全意识不足、交通管理能力缺失等因素，导致道路交通安全问题突出。”
多米尼促请低驾龄的驾驶者尽量避免长途自驾。同时他也表示，驾驶时应时时处处注意安全，尽量避免不必要的危险，提醒民众小心驾驶、安全回乡。

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