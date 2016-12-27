彭民防部：情況已受控制 金馬侖聖誕節土崩

有关当局在接获土崩及闪电水灾后，前往受影响地点展开清理工作。

（金马仑26日讯）尽管金马仑高原昨日豪雨不断，不过冷力苏丹阿布巴卡水坝水位仍处于正常水平。

大马民防部队彭亨州主任再纳尤索夫指出，昨日金马仑高原数个地方发生土崩及闪电水灾事故，特别是在丹那拉打地区，而目前情况已受到控制。

他向马新社说，“至今，所有情况良好，而水坝水位也正常。”

昨日豪雨，导致冷力水坝上升至1068.5公尺，稍微超越正常水平1068.3公尺。

再纳指出，除非水坝水位触及1068.8公尺，才会指示住在水坝附近即巴登威利地区的居民疏散。

今天，金马仑高原天气良好。金马仑在圣诞节这天，传来土崩事故，压毁国能一间用作旅馆用途的别墅前部及4辆车，庆幸没有造成任何伤亡事件；而冷力苏丹阿布巴卡水坝水位也一度告急，水位突破安全水平的3505尺，截至周日晚上未传出需要排水急需下游民众撤离的警报。

此外，丹那拉打冷力大路55公里从丹那拉打朝冷力的左边道路，一度暂时关闭，以进行因土崩及树倒事故的清理工作。

金马仑高原丹那拉打是于周日下午约3时发生土崩事故，波及国能一间用作旅馆用途的别墅前部及4辆汽车，事发后，消拯员避免发生第二次土崩伤及无辜，已将灾区附近13户人家疏散，以免人身安全受到威胁。

据当地消拯人员表示，发生土崩可能是因为雨天影响。与此同时，金马仑多个地区昨天下午也发生零星小土崩及倒树事故。

根据金马仑高原警区主任莫哈末诺警监于周日晚的文告指出，该水坝的水位在上午9时为3497.9尺，到了下午5时05分达3504.3尺，并于5时15分达到3505.3尺，超越正常水平，20分钟后更上升至3505.7尺。

他表示，若水坝的水位上升至3510尺，就会要求水坝下游，即巴登威利新村的居民疏散，因为一旦水坝水位达到3513尺，排水门将会自动开启，往下游排水。

公正党金马仑区部投诉局主任钟南丰受询时表示，在接获丹那拉打各地土崩及闪电水灾事件后，有关当局已展开一系列的检查及清理工作，随着雨停，相信水坝水位会恢复正常。

金马仑周一上午的天气已经放晴，由于正值佳节假期，甘榜拉惹至碧兰璋沿路旅游景点依然人潮拥挤，并出现车龙。由于不少上山游玩的游客，都会于周二回返工作岗位，所以从碧兰璋下山的交通情况逐渐缓慢。