引進19台灣包機 旅遊部辦中文導遊班

（本报古晋27日讯）除了中国包机，砂拉越旅游局也将于明年引进19趟来自台湾的包机旅行团，砂旅游、文化与艺术部将于明年开办中文导游课程，以接待来自中港台的游客。

旅游、艺术及文化部助理部长拿督李景胜表示，该部门会在明年与中国旅行社商讨实行包机到砂拉越。

另外旅游局也已经与台湾旅行社方面协议带来19趟包机到砂拉越。

他指出，明年来自中国和台湾的游客估计会大量增加，因此该部门将会开办中文导游课程，该课程以华语为主，以应付中国和台湾的游客。

李景胜是在接受《联合日报》访问时，如是指出。

他表示，目前仍无法估计明年的游客会有多少，但是在推动砂州旅游业的努力中，砂州政府将会全面提升旅游基本设备，包括国家公园的基建。在酒店方面，他称，古晋和美里都有五星级酒店，目前尚可应付游客量，但如果州内的游客增加，也必须再建多点酒店。

与此同时，他说，本地旅游社必须要有足够的旅游巴士，尤其是做中国团的旅行社，必须确保有足够的巴士，给予游客交通的方便。

他希望，各个旅游业者能配合政府的努力，注重旅游业的发展之际，业者也能扮演好各自的角色。