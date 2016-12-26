年杪假期員工短缺 咖啡店做好準備應對

大型的饮食坊，多采取新科技的服务方式，不但节省人力，也更容易管理。

（本报古晋24日讯）一年一度的圣诞佳节和新年即将来临，咖啡店做好准备面对员工不足的窘境，准备应付长达10天的员工空窗期。

虽然目前我国的经济前景不是很明朗，不过大家都积极以待，可以看得出，各行各业都在寻找商机，而作为生活习惯一部分的咖啡店当然也不例外，除了面对经济困难、原料、运输等价格上涨，员工难请之外，也会有摊位租不出去、长者退休，年轻人不愿接棒等种种难题，着实叫业者伤透脑筋。

所谓关关难过，关关过，每一年咖啡店都会季节性的面对员工短缺，而年底的时候就是圣诞节和新年来临，大部分的咖啡店员工都是天主教徒，因此，他们除了庆祝圣诞，也回乡团聚。员工短缺为业者带来的难处，尤其是在聘请本地员工方面，而本地人不愿意加入餐饮业，有些员工则是态度不够积极。

在市区新兴的闹区开了咖啡店美食坊的李老板表示，员工的问题一向来都是咖啡店必须面对的难题，因此每一家咖啡店都有自己应对的方法。

他也说，目前最受青睐的就是咖啡店采取科技管理的经营方式，可减缓员工短缺问题，尤其是点饮料和食物，使用现在平板电脑，和冲泡咖啡台的荧幕连线，购买数千令吉的咖啡店应用程序，能够有效的减缓员工不足的请款，同时，也能增加工作效率。

另外，他也说，也有的大型饮食坊的碗碟清洗工作请外包公司代劳，清洁公司载去送回，解决了大型饮食坊的洗碗碟问题，他也说，这样的情况在本地算是非常的少数。

他也坦言，现在的华裔青年都不愿到咖啡店工作，认为是比较低下的工作，工钱不高，就算面对窘境也不愿放下身段，其实，咖啡店一直都会需要人手。

“虽然我们看到在西马或者新加坡有些咖啡店的饮料服务模式已经转为自助式，但是这样的模式，还是不适合我们这边的消费习惯。”

他说，如果没有人上前问，那么很可能就是整桌的顾客没有点饮料。

他希望政府在中小型企业方面，尤其是咖啡店，能推出更切合咖啡店经营方式的援助措施，缓解咖啡店业者在经营成本偏高、人力资源短缺方面的压力。

他也透露，咖啡店薄利多销，他认为短期内，咖啡店的饮料价格不会调整，但是食物方面就比较难说。