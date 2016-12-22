首页 新闻 北砂新闻 工商會館2月18日 新春聯歡暨頒學優金

工商會館2月18日 新春聯歡暨頒學優金

发布于 December 22, 2016


（本报美里21日讯）美里工商会馆理事会、青年团、妇女组将于2017年2月18日（星期六）晚上6时30分，在富丽华大酒家3楼，联办丁酉年金鸡贺新春联欢会暨颁发会员子女学优奖励金。同天下午5时正，举行会员大会。

美里工商会馆2016年度会员子女学优奖励金即日起开放给合格会员子女提出申请。申请截止日期为2017年2月3日。

美里工商会馆为了嘉奖和鼓励会员子女努力向学，于每年的新春联欢晚会上表扬成绩与品德兼优的会员子女。

申请奖励金之会员必须缴清会员费，并附上成绩表或文凭影印副本和注明学生及家长姓名，资料不齐全者恕不受理。

凡会员如有提案，可于2017年2月5日前，以书面呈交该会秘书处，逾期恕不受理。如会员有欠年捐者，请于2017年2月5日前缴清，方得依章申请奖励金。

欲知详请，可联络该会馆秘书处（电话：085-422066/013-8366060）、文教组谢永明（电话：016-8711155）、亿安汽车贸易公司（电话：085-433304/013-8423803）或珠巴5号路联谊茶室陈德莹（电话：016-8790388）。

申请条件：
A）幼稚园组：前三名者或华语、国语、英语、数学及道德，全部考获A等或总平均达85分以上。
B）小学组：学期总平均在80分以上，主要科目华文、国文、英文（包括作文、理解）、数学、地方研究、科学及道德以上各科目为“A”者，如任何一科有“C”或有3B者则不合格。
C）小六检定考试（UPSR）：2016年会考成绩考获5A及以上者。
D）初中组：考获第1、2、3名者，或任何一个学期总平均75分以上者。
E）初中三评估考试（PT3）组：凡在2016年PT3成绩5A以上者。
F）高中组：学期考获1、2、3名者，或任何一个学期总平均70分以上者。
G）马来西亚教育文凭（SPM）组：2014年会考成绩全科及格及6A以上者。
H）马来西亚高等教育证书（STPM）组：2013年会考成绩考获全科及格。
统考
1）初中：全部科目及格，四科以上优等者。
2）高中：四科以上优等者。

  • 231216d04

    EXO專輯賣百萬張今年最強

      韩国唱片销量榜Hantao 21日公布年度总销量排名，男团EXO卖出103.8万张专辑成为榜首，防弹少年团（BTS）则以95.7万销量紧随其后，季军是新晋男团Seve…
    December 22, 2016
    10 second read
  • 231216d03

    紅姑“現代女性要做自己“ 4保鏢護駕遊巴黎

      钟楚红（红姑）早前应珠宝品牌Chaumet邀请到巴黎参观不少名胜，不仅上山下海，行程还相当紧密。由于每天拍摄时都配戴过千万港币的钻饰，品牌还特别安排4名保镖在场跟随拍…
    December 22, 2016
    3 second read
  • 231216d02

    偉仔爆《色戒》床戲尺度大 “心理負擔太重”

    电影《色戒》想必大家并不陌生，梁朝伟在一次访谈节目中被问《色戒》难不难演？梁朝伟坦言，其中有一些戏份给予他很大的心理压力。 梁朝伟说，这些戏份哪怕是关系跟他很好的王家卫导演要求他出…
    December 22, 2016
    0 second read
载入更多相关文章

  • 陳長鋒促砂議員站穩立場 堅持反對通過伊刑法

    （美里21日讯）行动党埔奕区州议员陈长锋表示，伊刑法一直以来是政治阴谋，透過宗教及种族来分散民心、反对党，以求达到其政治目的。 他是针对负责伊斯兰事务的首相署部长拿督斯里贾米尔指示…
    December 22, 2016
    0 second read

  • 聯山鉑爾曼辦下午茶 宴請20孩童慶聖誕

    （本报美里21日讯）联山集团与美里铂尔曼酒店于今日举办圣诞节下午茶，与20名福儿院孩童同欢共庆圣诞佳节。 当局与他们一同烹饪及烘焙，让他们感受圣诞节的气氛。 …
    December 22, 2016
    0 second read
  • 道路散布着大小不一的窟窿。

    大型羅厘長期行駛 甘榜魯速柏油路現窟窿

    （本报美里21日讯）因承受不了大型罗厘长期驾驶的压迫，甘榜鲁速柏油路出现大小不一窟窿，为当地村民造成不便。 居民杨氏于致电投诉时表示，由于该甘榜内设有一间沙厂，因而近年来经常都可见…
    December 22, 2016
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭