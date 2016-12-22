工商會館2月18日 新春聯歡暨頒學優金

（本报美里21日讯）美里工商会馆理事会、青年团、妇女组将于2017年2月18日（星期六）晚上6时30分，在富丽华大酒家3楼，联办丁酉年金鸡贺新春联欢会暨颁发会员子女学优奖励金。同天下午5时正，举行会员大会。

美里工商会馆2016年度会员子女学优奖励金即日起开放给合格会员子女提出申请。申请截止日期为2017年2月3日。

美里工商会馆为了嘉奖和鼓励会员子女努力向学，于每年的新春联欢晚会上表扬成绩与品德兼优的会员子女。

申请奖励金之会员必须缴清会员费，并附上成绩表或文凭影印副本和注明学生及家长姓名，资料不齐全者恕不受理。

凡会员如有提案，可于2017年2月5日前，以书面呈交该会秘书处，逾期恕不受理。如会员有欠年捐者，请于2017年2月5日前缴清，方得依章申请奖励金。

欲知详请，可联络该会馆秘书处（电话：085-422066/013-8366060）、文教组谢永明（电话：016-8711155）、亿安汽车贸易公司（电话：085-433304/013-8423803）或珠巴5号路联谊茶室陈德莹（电话：016-8790388）。

申请条件：

A）幼稚园组：前三名者或华语、国语、英语、数学及道德，全部考获A等或总平均达85分以上。

B）小学组：学期总平均在80分以上，主要科目华文、国文、英文（包括作文、理解）、数学、地方研究、科学及道德以上各科目为“A”者，如任何一科有“C”或有3B者则不合格。

C）小六检定考试（UPSR）：2016年会考成绩考获5A及以上者。

D）初中组：考获第1、2、3名者，或任何一个学期总平均75分以上者。

E）初中三评估考试（PT3）组：凡在2016年PT3成绩5A以上者。

F）高中组：学期考获1、2、3名者，或任何一个学期总平均70分以上者。

G）马来西亚教育文凭（SPM）组：2014年会考成绩全科及格及6A以上者。

H）马来西亚高等教育证书（STPM）组：2013年会考成绩考获全科及格。

统考

1）初中：全部科目及格，四科以上优等者。

2）高中：四科以上优等者。