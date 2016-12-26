安理會罕見通過譴責決議 促以色列停定居點擴建

（美国纽约24日综合电）联合国安理会23日以14票赞成、美国1票弃权的表决结果，通过第2334号决议，要求以色列在被占领的巴勒斯坦领土包括东耶路撒冷立即完全停止一切定居点活动。此前称该决议应当被否决的美国候任总统特朗普称，等他正式上台后，一切都会不同。

巴以冲突是联合国安理会经常讨论的问题。由于美国和以色列的同盟关系，在美国动用常任理事国否决权的情况下，联合国安理会很少能够通过谴责以色列的决议草案。《纽约时报》称，奥巴玛政府在2011年曾否决类似的决议。

23日安理会通过的这份决议，称以色列在1967年以来被占领的巴勒斯坦领土包括东耶路撒冷设立定居点没有任何法律效力，该行为公然违反国际法，严重阻碍实现两国解决方案，并阻碍实现公正、持久和全面的和平。决议要求以色列在被占领的巴勒斯坦领土包括东耶路撒冷立即完全停止一切定居点活动。

当决议获得通过时，安理会会议厅响起长久的掌声。美国代表鲍尔在表决后称，由于以色列定居点的建造速度已对两国方案造成威胁，美国因此选择不否决。

鲍尔也表示，当天的投票绝不会削弱美国对以色列安全的坚定支持。美国有线电视新闻网（CNN）引用她的话称，反对扩建定居点是自里根以来历任总统的共识，这被视为是对特朗普的批评。

早在22日，特朗普就在社交媒体上表示，联合国正在审议的关于以色列的决议案应该被否决。决议通过后，他又在推特上迅速回应：“对于联合国来说，1月20日以后一切都会不同。”特朗普将在2017年1月20日正式宣誓就职。

以色列代表达农则称，本期望以色列最伟大的盟友会依照两国共同价值观行动，否决这份“可耻”的决议。“我毫不怀疑，美国新政府将迎来一个新时代。”

CNN等美国主流媒体认为，该事件又一次暴露出奥巴玛和特朗普的分歧。《华尔街日报》称，联合国的外交官数月以来一直希望能在奥巴玛离任前通过关于巴以冲突的决议，以防特朗普上台后出现阻碍。

联合国秘书长潘基文当天发表声明，对安理会通过上述决议表示欢迎。他称决议为重要一步，展现出了安理会的领导力和国际社会的共同努力，巴以两国愿景仍有实现可能。

潘基文还鼓励巴以两国领导人与国际社会合作，为恢复有意义的谈判创造有利环境，并称联合国随时准备支持相关各方达成这一目标。